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新北燈會千人擲筊拚大獎　民政局長柯慶忠化身正義包青天...帥翻了

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▲ 新北燈會千人擲筊拚大獎 民政局長柯慶忠化身正義包青天...帥翻了。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會千人擲筊拚大獎，民政局長柯慶忠化身正義包青天...帥翻了。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月24日農曆二月初二土地公聖誕，新北燈會23日舉辦「千人擲筊大賽」為土地公暖壽，並與主燈「新北十景」烘爐地土地公相呼應。現場擠滿試手氣人潮，經過二回合激烈交戰，由連續擲得10個聖筊的王女士等前10名幸運兒，開心抱回總價值10萬元的iPad Air、掃地機器人、40吋液晶電視等大獎。

民政局長柯慶忠表示，土地公是天界里長伯、地方守護神，也是民眾最常接觸的神明，新北各土地公廟長期推動公益慈善與社會教化不遺餘力，今年燈會展期適逢土地公聖誕，中和南山福德宮、板橋埔墘福德宮及三重同仁宮更首度攜手促成千人擲筊大賽及捐贈獎項，將土地公的福氣和溫暖散播到各個角落。新北燈會各項防疫措施也不馬虎，每位排隊參賽民眾都先測量額溫、手部消毒清潔。

▲ 新北燈會千人擲筊拚大獎 民政局長柯慶忠化身正義包青天...帥翻了。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會23日舉辦「千人擲筊大賽」為土地公暖壽。

排隊人潮中，許多民眾都是全家一起來挑戰，更有許多小朋友才第一次體驗擲筊文化，就運氣超旺連得3聖筊進入複賽，還有人拿到筊杯口中唸唸有詞，希望土地公保佑，卻是擲一筊就遭淘汰。二回合比賽下來，擲筊聲、歡呼聲、加油聲不斷，熱鬧滾滾。

現場並由七俠五義「新北五鼠」鑽天鼠、徹地鼠、穿山鼠、翻江鼠、錦毛鼠擔任活動「關主」，與參賽民眾互動搏感情，民政局長柯慶忠也特地裝扮成「包青天」率領王朝、馬漢為民眾打氣，讓許多玩過「新北五鼠小提燈」的大小朋友倍感親切，紛紛搶著要拍照合影。

▲ 新北燈會千人擲筊拚大獎 民政局長柯慶忠化身正義包青天...帥翻了。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會各項防疫措施也不馬虎，每位排隊參賽民眾都先測量額溫、手部消毒清潔。

第一名連續10聖筊的三重王女士，剛好和家人來逛燈會也來參加比賽，平日就有在拜拜，這次一路聖筊手氣超旺，看得現場緊張刺激，驚呼連連。前10名優勝者並分別由包青天、中和南山福德宮、板橋埔墘福德宮、三重同仁宮代表頒發總價值10萬元的iPad Air、掃地機器人、40吋液晶電視等大獎，多位獲獎人都直說土地公有保佑。

此外，每位參賽者都獲贈新北特別版「包公小提燈」，入圍前100名者再加贈新北宗教文創品「獅子大開口」，大家開心拿著這些好康遊逛燈會，或等待晚間樂團之夜精彩演出，玩不過癮的還相約24日「擲筊送烘爐地發財金」，一起再來「博杯」。

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