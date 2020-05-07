正港的土地公　台南學甲頂洲所長廖聰順「護瓜」4年零失竊

▲台南市學甲分局頂洲所所長廖聰順，任內積極守護農民心血，成立了「護瓜大聯盟」，在他帶領下已經連續4年西瓜零失竊，當地民眾都稱讚廖所長是「正港的土地公」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局頂洲所所長廖聰順，任內積極守護農民心血，成立了「護瓜大聯盟」，透過各種管道守護瓜田，在他帶領下，已經連續4年西瓜零失竊，當地民眾都稱讚廖所長是「正港的土地公」，也常常拿自家種植的西瓜與派出所員警分享。

學甲分局頂洲所所長廖聰順，2016年起接任頂洲派出所所長，用心於轄區經營，經常走動式探訪民情，與民眾密切互動，深獲好評。由於頂洲每年4至5月為西瓜盛產期，顆顆碩大甜美、價格穩定，廖所長上任初得知瓜農為了保護西瓜，經常徹夜於瓜田內搭帳篷或於車上睡覺守護，相當心疼，於是成立了「護瓜大聯盟」，除結合瓜農成立line群組，加強宣導及情資交流、加強編排巡邏守望勤務外，並陳報分局統合警、民力對西瓜易遭竊之用餐及深夜時段增加巡邏密度，並於聯外道路重點守望，機動盤檢過往可疑人車。

由於綿密的勤務作為，頂洲西瓜自2017年起已「連續4年零失竊」，當地民眾都稱讚廖所長是「正港的土地公」，也常常拿自家種植的西瓜與派出所分享。

除了守護農民心血外，當地民眾也相當依賴廖所長，2020年5月1日頂洲三慶里紅茄1處民宅後方空地發生火警，該民宅李姓屋主於第一時間即打電話給廖所長，並請求所長幫忙通知消防隊，所長獲報後立即趕赴現場，並於途中撥打2次119通知消防隊。

李姓屋主說，當下眼看火快要燒到家裡了，她不知道怎麼辦，她第一時間只想到廖所長，她說只要聯繫所長，他都會幫我們處理好。廖所長也說，由於良好的互動，當地居民可以說是不能沒有警察，大大小小的疑難雜症都會想到警察，而警方也都能盡量協助處理，因此警民關係相當密切。2019年12月14日頂洲派出所耐震補強完成時廳舍還相當凌亂，頂洲社區發展協會立即動員十數位熱心民眾協助整理派出所、環境打掃及除草美化，讓派出所煥然一新。

52歲所長廖聰順，警察專科學校進修班2期，台灣首府大學資管系二技畢業，警察大學警佐班39期，1987年畢業後在臺北市警局服務、1992年調回原臺南縣警察局麻豆分局，2008年陞巡佐，2010年調任學甲分局宅港派出所所長，2016年調頂洲派出所所長，從警至今已32年。

除了轄區經營有成外，對內，廖所長也相當關心同仁健康，2020年2月1日所內員警突感身體不適，廖所長當場查覺異狀，立即通知119派遣救護車並隨同前往醫院，經診斷為血管阻塞要緊急救護，廖所長除立即報告分局長請醫院做最好的照顧，並通知員警家人，於手術期間陪伴家屬在醫院等候給予關懷慰問。廖所長說，同事在一起的時間比家人還久，更應該要互相關心，時時叮嚀注意身體健康，對於能及時挽救同仁的生命，覺得相當高興。

廖聰順所長謙虛的說，這些都是他份內的事，他只是把事情做好，他說社區警政就是要走入社區、深入社區、解決民眾問題、強化警民關係，贏得民眾信任，進而讓民眾都能安居樂業。

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