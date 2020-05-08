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同居女友懷他的孩子　男疑戴綠帽竟持菜刀恐嚇：把手砍掉看你怎樣約炮

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▲桃園市葉姓男子與女友分手後，因債務糾紛逼迫女子下海陪酒賣淫還債。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男懷疑懷孕女友與他人有染，竟拉手勒頸還恐嚇要砍掉她的手。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者李忠憲／台中報導

張姓男子與女友小雯（化名）同居，小雯還因此懷有她的身孕。他竟多次懷疑小雯與外面男人有染，拉手勒頸，硬拖到廚房手持菜刀嚇稱「把手砍掉看你怎樣去約炮」等語。台中高分院審結，維持一審判決，判張男4月徒刑，不得再上訴。

判決書指出，張姓男子與小雯交往成為男女朋友，並在2016年12月在張男租屋處同居。隔年5月5日晚上，張男因懷疑小雯偷偷與別人有染，在家當面質問，雙方爭執到隔天凌晨4點半，張男竟動粗，用手緊勒小雯的脖子，並用力猛抓她左手腕，導致她右頸和左手腕都有紅腫情況。她趁張男戒心鬆懈時跑出去，趕緊搭計程車到醫院驗傷。

張男同月22日下午跟小雯到自己母親家，竟又懷疑小雯與他人有染，在1樓客廳強拉她的左手硬拖到後方廚房，導致她雙膝及右腹挫傷。張男還拿起菜刀作勢要砍掉她的手，恐嚇說「我要你跟我一起死」、「我把你手砍掉，看你怎樣去約炮」等語。張男母親見狀趕緊阻止，事後小雯不堪其擾，委請律師控告張男傷害罪。

張男在法庭上雖未否認跟小雯在2個場所有發生爭吵，但否認有傷害恐嚇犯行。他辯稱，凌晨那次因為小雯要跑出去，他才拉著他的手腕，並沒有勒頸；在母親家時因為不想在母親面前吵架，才將小雯拉到後面。

小雯指證歷歷，她表示，在她母親家時她已懷孕嗜睡，將手機交給張母後就上3樓睡覺。她睡醒下樓時，手機被放在神明桌上，張男又像發瘋似的翻找她的手機內容砸手機，就將她拖到廚房罵說「我把妳的手砍掉，看妳怎麼跟人家約砲」張母趕緊過來哭著阻止他，並求情「拜託不要這樣！ 」

小雯泣訴，「我根本沒做的事情，他一直用那些言語來污辱我！他已經被搞到壓力很大，出 門一直緊張害怕，連憂鬱症都不敢去治療，都是他害的！」、「肚子小孩明明就是他的，他還一直否認！」她也提出跟張男母親電話錄音，以及姊姊LINE對話記錄佐證。

一、二審法官認為，小雯指控事證明確，與張男具有家庭暴力防治法的家庭成員關係。審酌張男與小雯原為男女朋友，於交往且小雯懷孕期竟因細故傷害、恐嚇，造成身心受有傷害。張男犯後仍否認犯行，迄今未和解，2個傷害罪各判2月及3月徒刑，應執行4月，可易科罰金。

年輕好簡單～～


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