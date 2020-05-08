台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！　肇事運將情緒崩潰：我想要和解

▲ 台中公車撞輾電動機車，劉姓女乘客受困車底傷重不治。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

台中市區8日上午發生一起死亡車禍，一輛公車和電動自行車發生擦撞，造成自行車後座劉姓女乘客當場被捲入車底、下半身遭重重輾過，遺憾消防隊經搶救，劉女經緊急送醫仍宣告不治，目前警方依過失致死罪嫌將洪姓公車司機移送法辦。

台中市消防局8日上午10時20分接獲通報稱，東區育英路和振興路的交叉路口有一公車及電動自行車發生車禍，劉姓女乘客遭撞輾後受困公車車底，消防單位獲報後即派員趕抵現場搶救，劉女於10時49分脫困後經緊急送醫。

據警方表示，案發時37歲的洪姓公車司機開在旱溪西路上，65歲黃姓男子騎乘電動自行車載61歲劉姓妻子與公車同向直行，怎料騎到振興路口時，公車右前方疑似與電動機車發生擦撞，因為電動機車相當輕，立刻倒地。

黃男幸運只受到輕傷，劉女卻被捲入車底，下半身遭車輪輾過、臟器外露。消防隊雖立刻到場將劉女拉出，當下她也還能講幾句話，但因內傷嚴重，經急救11點多仍宣告死亡。洪姓司機十分自責，在交通分隊做筆錄時情緒激動，精神狀況不佳，頻說要跟對方和解。

據了解，電動機車上2人都有戴安全帽，劉女到院前已失去呼吸心跳且臟器外露，目前全案朝過失致死罪嫌偵辦中，預計9日報請檢察官相驗，詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清。

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