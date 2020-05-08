台南漁光島等9處新設T-Bike站　5月8日起開放試營運

▲台南漁光島等9處新設T-Bike站開放試營運，歡迎大家使用T-Bike騎遊府城。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

兼具通勤、遊憩雙重功能的台南市公共自行車（T-Bike）系統，自啟用以來相當受到民眾青睞，使用率節節上升，為擴大T-Bike服務範圍，交通局於2020年新設15處租賃站，其中安平區、南區、北區、東區及歸仁區等9站已先行完工，將於8日起開始試營運，歡迎大家使用T-Bike騎遊府城。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視台南市發展綠色運輸政策，上任以來除推動電動巴士路線、汰換電動公車、自駕公車等計畫，T-Bike於2016年8月啟用以來，迄今已有60處租賃站、1604輛車持續營運中，站位遍及交通場站、觀光景點，使用人次更突破263萬，是一種方便短程及觀光休閒的交通工具，今年將再增設15座新站，投入500輛新車。

交通局長王銘德指出，為服務市民及觀光旅客，已完工的9站：安平區漁光島站、安平遊憩碼頭站、水景公園站、南區新興國小站、北區台南市立圖書館站、東區德光公園站、和平公園站、崇明停車場站及歸仁區歸仁區公所站，將搭配部分新增車輛先行試營運，試營運期間借還車及收費均比照正式營運為每30分鐘10元（市民卡5元），並可使用已完成註冊會員的市民卡、一卡通、悠遊卡及愛金卡或信用卡（無須註冊）租借車輛，試營運之新設9站相關站點及站上車輛資訊，將於5月8日0時起同步於T-Bike官網（http://tbike.tainan.gov.tw/）及T-Bike APP（支援IOS及Android系統）更新，歡迎喜愛T-Bike的舊雨新知多加利用。

交通局表示，T-Bike今年新設15站中除先行試營運之9站外，其餘6站位於永康區永康火車站、平實公園、新營區新營火車站、美術園區、新營高中及天鵝湖公園，將於6月初陸續完工，其中4站設於新營地區，也是T-Bike首度跨越曾文溪在溪北地區設站，為擴大宣傳並吸引民眾使用，將在新營區舉辦新站啟用及自行車騎乘活動，相關活動資訊將於近期公布於T-Bike官網，市民朋友可多加注意並歡迎踴躍報名參加。

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