　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南漁光島等9處新設T-Bike站　5月8日起開放試營運

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南漁光島等9處新設T-Bike站開放試營運，歡迎大家使用T-Bike騎遊府城。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南漁光島等9處新設T-Bike站開放試營運，歡迎大家使用T-Bike騎遊府城。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

兼具通勤、遊憩雙重功能的台南市公共自行車（T-Bike）系統，自啟用以來相當受到民眾青睞，使用率節節上升，為擴大T-Bike服務範圍，交通局於2020年新設15處租賃站，其中安平區、南區、北區、東區及歸仁區等9站已先行完工，將於8日起開始試營運，歡迎大家使用T-Bike騎遊府城。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視台南市發展綠色運輸政策，上任以來除推動電動巴士路線、汰換電動公車、自駕公車等計畫，T-Bike於2016年8月啟用以來，迄今已有60處租賃站、1604輛車持續營運中，站位遍及交通場站、觀光景點，使用人次更突破263萬，是一種方便短程及觀光休閒的交通工具，今年將再增設15座新站，投入500輛新車。

交通局長王銘德指出，為服務市民及觀光旅客，已完工的9站：安平區漁光島站、安平遊憩碼頭站、水景公園站、南區新興國小站、北區台南市立圖書館站、東區德光公園站、和平公園站、崇明停車場站及歸仁區歸仁區公所站，將搭配部分新增車輛先行試營運，試營運期間借還車及收費均比照正式營運為每30分鐘10元（市民卡5元），並可使用已完成註冊會員的市民卡、一卡通、悠遊卡及愛金卡或信用卡（無須註冊）租借車輛，試營運之新設9站相關站點及站上車輛資訊，將於5月8日0時起同步於T-Bike官網（http://tbike.tainan.gov.tw/）及T-Bike APP（支援IOS及Android系統）更新，歡迎喜愛T-Bike的舊雨新知多加利用。

交通局表示，T-Bike今年新設15站中除先行試營運之9站外，其餘6站位於永康區永康火車站、平實公園、新營區新營火車站、美術園區、新營高中及天鵝湖公園，將於6月初陸續完工，其中4站設於新營地區，也是T-Bike首度跨越曾文溪在溪北地區設站，為擴大宣傳並吸引民眾使用，將在新營區舉辦新站啟用及自行車騎乘活動，相關活動資訊將於近期公布於T-Bike官網，市民朋友可多加注意並歡迎踴躍報名參加。

・超美超好吃

ET快訊
快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了！　阿嬌「婚前就後悔」
阿嬌老公3大「超狂黑歷史」起底！離婚華航林依晨…被爆約炮劈腿
「Uniqlo活春宮」女主5年後又有新片！25歲無P近照曝…
快訊／阿嬌回應了！　承認分居「雙方不能有怨言」協議內容曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市科展視訊評審　創全國視訊科展先例

台南漁光島等9處新設T-Bike站　5月8日起開放試營運

母親節送暖不忘防疫　新北警長陳檡文贈女性同仁康乃馨皂花

5歲童「找不到姨丈」淚灑停車場　暖警遍尋公園助團圓

慶母親節與護師節　未婚男女找姻緣是給家人最佳禮物

南投名間新北社區「心」型開心農場　種地方特產「冷泉空心菜」

屏東監理站「+0」　大西瓜＆康乃馨歡慶母親節

新冠疫情影響花卉銷售　國民黨屏東縣黨部北區市場送康乃馨

還給市民舒適寧靜環境　環警監聯合稽查取締非法改裝車

花蓮警防疫真用心！購大西瓜分享部落孤老　宣導防疫及反詐騙

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

竹市科展視訊評審　創全國視訊科展先例

台南漁光島等9處新設T-Bike站　5月8日起開放試營運

母親節送暖不忘防疫　新北警長陳檡文贈女性同仁康乃馨皂花

5歲童「找不到姨丈」淚灑停車場　暖警遍尋公園助團圓

慶母親節與護師節　未婚男女找姻緣是給家人最佳禮物

南投名間新北社區「心」型開心農場　種地方特產「冷泉空心菜」

屏東監理站「+0」　大西瓜＆康乃馨歡慶母親節

新冠疫情影響花卉銷售　國民黨屏東縣黨部北區市場送康乃馨

還給市民舒適寧靜環境　環警監聯合稽查取締非法改裝車

花蓮警防疫真用心！購大西瓜分享部落孤老　宣導防疫及反詐騙

泰豐輪胎公告私募20萬張股票　展現捍衛經營權決心

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了！　阿嬌「婚前就後悔」3月主動要求分居

企甲／FUTURO要挑戰打破台電全勝之姿　航源主場決戰大同

企聯女壘／兩屆世錦賽金牌助威！　旺獅美國投手有望10日登板

拿北韓比喻韓國瑜！　高嘉瑜道歉：這是對金正恩的侮辱…

光寶科技4月營收137.47億元、月增9%　創下今年以來新高！

疫情打亂出國旅遊計畫　產險業首季理賠逾3500萬

百想藝術大賞戲劇名單：玄彬vs朴敘俊、金喜愛vs孔曉振「死亡之組」出爐

救人要緊！15歲遛狗少年不管低溫跳入運河　一把撈起溺水幼童

阿嬌認了「和賴弘國很愛吵架」曝婚後難處！　自白：太年輕遇到對的人未必好

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

地方熱門新聞

桃園敏盛醫院7/1起　30餘醫師恐暫失業

老餐廳一家家關！　林政賢請市府紓困

紓困補助金遭銀行扣押

議員徐玉樹　籲保留磨石子大象溜滑梯

台南藍軍全力挺綠營市長黃偉哲

疫期紓困　街頭藝人補助上限6萬

酒測值超過0.25MG/L將面臨牢獄之災！

熱心警助「打氣」　澳洲男環島大讚臺灣警察

新住民鄧世明　種菜掙得百萬車

中央擴大急難紓困　桃園兩天4850人辦理

涂權吉建議　改善楊梅交流道回堵塞車

台南辦理住宿型社福機構聯合防疫演練

議員+鄉代贈紅外線測溫儀防疫　師生感到窩心　

桃園社大和樂齡中心　6/1起有條件復課　

更多熱門

相關新聞

可成董座捧6270萬現金買房　創台南近3年最高價紀錄

可成董座捧6270萬現金買房　創台南近3年最高價紀錄

台南房市從去年起熱度就很高，除首購產品外，豪宅的交易表現也不錯。根據實價登錄資訊，安平區豪宅「尚暘天聚」，2月交易12樓戶，總價上衝6270萬元，創下台南近3年，除1樓外豪宅的新高價。據查，買方是赫赫有名的上市公司可成董事長洪水樹。

台南安平區公所整合服務申領紓困金

台南安平區公所整合服務申領紓困金

安平區長賴青足致贈模範母親匾額

安平區長賴青足致贈模範母親匾額

康寧大學台南校區109學年起停招　

康寧大學台南校區109學年起停招　

台電台南永康電纜故障造成大停電

台電台南永康電纜故障造成大停電

關鍵字：

台南漁光島T-Bike站

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面