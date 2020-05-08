向媽媽們賀節　謝龍介領台南藍軍兵仔市場贈康乃馨

▲國民黨副秘書長、台南市黨部主委謝龍介議員，一早率市議員、南區新昌里長候選人郭雪貞等，前往兵仔市場向婆婆媽媽們獻上康乃馨祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

母親節將到，國民黨婦女部8日全國22縣市黨部同步舉行「萬朵康乃馨、感恩母親節」活動，副秘書長、台南市黨部主委謝龍介，一早邀請市議員林燕祝、王家貞、曾培雅、李鎮國、南區新昌里長候選人郭雪貞，在大台南婦女會理事長黃秀霜及婦女幹部陪同，前往兵仔市場，向市場採買的婆婆媽媽們獻上康乃馨祝福。

謝龍介表示他代表江啟臣主席，向全台南市的媽媽獻上最高敬意及誠摯感恩。謝龍介說，國民黨每年都非常用心舉辦母親節慶祝活動，母親是世間最辛苦的工作，沒有薪水、每天24小時全年無休，但全天下的媽媽們都無怨無悔的扮演這個角色，鼓勵大家要把對媽媽的愛與感謝，勇敢表達出來。

謝龍介帶著新秀郭雪貞徒步贈送康乃馨，郭雪貞親切笑容及躹躬誠意，征服攤商和逛街婆婆媽媽的心，不少人停下來找謝、郭兩人合影。謝龍介稱讚郭雪貞是不可多得的傑出人才，年輕有為、有理想，除長期投入地方教育外，對於地方發展議題也有很深的在地連結，呼籲大家幫忙拉票，5月30日讓郭雪貞有機會為南區新昌里鄉親服務。

針對近日紓困金申請流程引爆民怨，謝龍介表示，這項補助措施的立意很好，但因過於匆促，沒有事前做好準備，使美意打折，也為勞工的處境感到委屈，台灣民眾得證明自己夠窮，才有資格領1萬元，紓困不是作秀，呼籲政府不要抱著急功近利的心態，亂做人情再向老百姓討人情。

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