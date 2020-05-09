台美視訊會議後　美國衛生部副部長連發三推文力讚台灣　





▲美國衛生部副部長大讚台灣防疫表現。（圖／翻攝自推特）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁8日晚間與美國衛生部副部長Eric Hargan 視訊會議，會後副部長Hargan透過推特連發三推文，力挺台灣參加WHA，更大讚台灣的防疫工作領先全球。

陳其邁在美國華府智庫CSIS | Center for Strategic & International Studies邀請下，與美國衛生部副部長Eric Hargan、CSIS莫里森（Stephen Morrison）資深副會長、CSIS葛來儀（Bonnie Glaser）主任進行視訊會議，交流防疫經驗。

陳其邁在會議中強調，台灣會繼續與美方就台灣參與世界衛生組織的議題合作，台灣2千3百萬人口，不應被排除在世界衛生組織（WHO）之外。台灣應該被允許有意義的參與WHO，並成為正式會員。台灣有自信、也有能力對協助WHO的工作有所貢獻，包括對抗新冠肺炎的大流行。

Hargan 在會議結束後，發推特表達與美國總統川普、衛生部長阿札爾都強烈支持台灣參加世界衛生大會（WHA），並希望恢復邀請台灣成為觀察員。Hargan 在短短三小時內，連發三推文，大讚台灣的健康防疫工作領先全球，同時強調非常失望台灣過去居然不能參與WHA。





▲陳其邁與美國衛生部副部長視訊會議。（圖／翻攝自臉書）

陳其邁參與「戰略暨國際研究中心」線上會議致詞稿中譯文：

華府的朋友，早安！感謝「戰略暨國際研究中心」（CSIS）葛來儀（Bonnie Glaser）主任的介紹，很高興有機會與美國衛生副部長哈根（Eric Hargan）及CSIS資深副會長莫里森（Stephen Morrison）一起分享台灣的防疫經驗。

全台迄今共累積440個確診病例，其中80%已康復，且連續26天沒有本土病例。但是我們不敢鬆懈，商家及學校都維持正常運作，甚至棒球賽事熱鬧開打，台灣證明民主國家有充分條件戰勝武漢肺炎。

台灣防疫成果可歸功於對於中國疫情的審慎判斷與超前部署。2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）期間，由於中國消息缺乏透明性及我國遭世界衛生組織（WHO）排拒，我們必須靠自己採取果斷行動。此經驗加上對於中共資訊的直覺懷疑，促使我們採取迅速而有效率的風險評估與行動。根據中國武漢肺炎的盛行率、兩岸交通頻繁往返，我們未待世衛指示，便迅速於去年12月31日啟動管制邊境，接著成立中央流行疫情指揮中心、儲備關鍵防疫物資及確保醫院及醫護人員做好準備。

接下來，容我歸納「台灣模式」三大重點：資訊透明、科技運用及團隊合作。

首先，資訊公開透明是「台灣模式」的要件，也是人民對政府的信賴基礎。自1月下旬起，衛福部陳時中部長每日在中央流行疫情指揮中心主持記者會，並由衛生官員說明最新確診案例、提高公眾對疫情的認識、宣導衛教知識及解釋政策。政府部會的網站及社群媒體亦隨時更新疫情資訊。

資訊透明對提高公眾警覺及打擊疫情假訊息至關重要，疫情假訊息之破壞力不亞於疫情本身。因此疾管署邀請民眾信賴的醫學專家在台灣各大電視頻道分享正確的防疫資訊。在台灣民眾最常用的通訊軟體，提供互動式公衛諮詢，民眾亦可直撥防疫熱線通報疫情或諮詢相關資訊。

這些作為之所以重要，不僅係因民主國家必須對人民負責，更因防疫需全民齊心協力。

其次是科技運用。本人背景為醫師與公共衛生研究，目前又身兼行政院資安長，疫情危機帶來加強運用大數據分析及人工智慧實驗的契機。自1月起，我們即著手整合有關旅遊、移民入境及健保等相關資料庫，用來強化入境檢疫、指認病例及落實隔離措施及追蹤接觸者。

我們運用全民健保資料庫建立「口罩實名制」系統，達成台灣民眾的口罩覆蓋率高達8成，有效避免關鍵物資短缺而造成民眾恐慌。我們亦與其他國家分享相關作法，配送醫療物資。

對民主國家而言，運用科技仍須對公眾負責，避免濫用，故我們非常審慎處理，確保相關作為僅限於公衛目的，並恪遵「傳染病防治法」及「個人資料保護法」等法律規範。我政府高度重視保障民眾基本自由權利及隱私保護。

第三是團隊合作，蔡總統多次召開國安高層會議制定重大決策，行政院帶領政府各部會全面投入，強化跨部會協調。中央流行疫情指揮中心負責檢疫、防疫物資整備、掌握全球疫情，整合出有效率的運作平台。

全民共同參與亦為關鍵。隔離檢疫的民眾曾經單日高達5.5萬人，99.5%的民眾完全遵守隔離檢疫的規定；73家製造業者也響應政府號召，建立口罩生產國家隊。連全台年度宗教盛事—大甲鎮瀾宮媽祖遶境，政府亦毋須強制禁止，而是與民間進行風險溝通，和平協商後決定延期。

最後我想強調，台灣民主防疫模式可與全世界民主國家分享。我們樂見台美透過防疫夥伴關係，交換疫情資訊、儲備供給關鍵防疫物資、分享最佳決策模式。在此特別感謝美衛生部長阿札爾（Alex Azar) 對台灣的肯定，並與我國衛福部陳時中部長交流。

我們會與美方持續合作爭取台灣參與世界衛生組織（WHO），台灣2千3百萬人不應該被排除在世衛組織之外，台灣應有意義的參與世衛，甚至成為正式會員國。我們深信台灣有能力協助世衛在全球推動的各項工作，包括對抗武漢肺炎。再度感謝CSIS邀請本人與會。期待各位的回應及繼續支持。