與美衛生部副部長視訊會議　陳其邁：台灣應成為WHO正式會員





▲陳其邁與美國衛生部副部長視訊會議。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁8日晚間與美國衛生部副部長展開視訊會議，9日透過臉書分享，在會議中表達台灣應該成為WHO的正式會員。

陳其邁表示，在美國華府智庫CSIS | Center for Strategic & International Studies邀請下，昨晚與美國衛生部副部長Eric Hargan、CSIS莫里森（Stephen Morrison）資深副會長、CSIS葛來儀（Bonnie Glaser）主任進行視訊會議，交流防疫經驗。

陳其邁說，台灣會繼續與美方就台灣參與世界衛生組織的議題合作，台灣2300萬人口，不應被排除在世界衛生組織（WHO）之外。台灣應該被允許有意義的參與WHO，並成為正式會員。台灣有自信、也有能力對協助WHO的工作有所貢獻，包括對抗武漢肺炎的大流行。

陳其邁提到，美國衛生部副部長Hargan也在會議中肯定台灣對疫情的快速反應，並表達美國大力支持台灣以觀察員身分參加18日將召開的世界衛生大會（WHA）。台灣對於世界衛生組織做出極有價值的貢獻，美方對此非常感謝。「沒有人應該被孤立在這個重要國際衛生組織外，尤其在2019冠狀病毒疾病危機之際」，Hargan表明，若將台灣排除在世衛觀察員之外，全球公衛將面臨風險與付出代價。

陳其邁也在會議中向美方說明「台灣模式」有效的因素。台灣目前440例確診病例，其中80%病患已康復，連續26天沒有本土病例。店家學校都維持正常營運，棒球賽也持續進行，甚至昨晚更首次開放每場一千位觀眾入場，台灣的防疫成果證明民主國家有能力及實力戰勝武漢肺炎。

陳其邁指出，台灣防疫成果部分歸功於超前部署。2003年SARS期間，由於中國資訊缺乏透明性，加上我國遭排除於世界衛生組織（WHO）之外，必須一切靠自己採取果斷行動。17年前這一課，加上對於中共資訊的直覺懷疑，促使台灣對此次疫情採取更快、更有效率的行動，迅速管制邊境、成立中央流行疫情指揮中心、儲備關鍵物資及確保醫院及醫護人員做好準備。

陳其邁歸納防疫的「台灣模式」有3大支柱，包含資訊透明、科技運用與團隊合作。在資訊透明部分，資訊透明對提高公眾警覺及打擊疫情假訊息至關重要。每日中央流行疫情指揮中心主持記者會，並由衛生官員詳述確診統計，提高民眾對疫情的認識，宣導衛教知識及解釋政策。相關政府網站及社群媒體之官方帳號亦開設疫情專區並頻繁更新。

陳其邁進一步提到科技運用，自1月起，台灣政府即著手整合各政府單位有關旅遊、移民及健保等相關資料庫，交叉比對相關數據，強化入境檢疫、資源分配及指認病例，如我們針對入境人士分析其染疫風險程度，進而加強相關檢疫措施。

陳其邁解釋，邊境管理有賴檢疫系統的配合。我們運用手機對居家隔離者設立智慧監控系統，以確保他們遵守相關規定。另透過科技輔助追蹤接觸者，並嚴格遵守「傳染病防治法」及「個人資料保護法」等法律規範。

最後，陳其邁說明團隊合作的意義，政府各部會全面投入，蔡英文總統亦數度召開國安高層會議，行政院強化跨部會協調。一般民眾、企業及政府也攜手合作，共同為抗疫而努力，如政府與民間工程師合作，頂尖醫院及研究機構合力開發疫苗；73家製造業者也響應政府號召，投入口罩生產。連全台年度宗教盛事—大甲鎮瀾宮媽祖遶境，都在民間各方和平協商後決定延期。

陳其邁強調，台灣民主防疫模式可與全世界分享，並樂見台美透過防疫夥伴關係，交換疫情資訊、分享最佳作法與關鍵物資。

陳其邁透過臉書感謝美國衛生部副部長Hargan特別肯定台灣防疫成果，會議結束後，他並發推特表達與美國總統川普、衛生部長阿札爾都強烈支持台灣參加世界衛生大會（WHA），並希望恢復邀請台灣成為觀察員。