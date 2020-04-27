丈夫病逝婆婆失智　新住民為家甘願拚命做！獲全國自強母親表揚

▲南投縣廖如雲女士，榮獲家扶基金會全國自強母親表揚。（圖／南投家扶中心提供）

記者張弘昌／南投報導

家扶基金會扎根台灣70年，每年都從2萬8千多戶貧困家庭中遴選自強母親，彰顯逆境艱辛卻充滿向陽力量的堅韌精神。雖然「2020全國自強母親表揚活動」受到新冠肺炎疫情影響而停辦，南投縣遴選的全國自強母親代表新住民廖如雲，處逆境仍不畏艱難的故事，感動激勵人心。

家扶基金會每年4月都會表揚，各縣市所遴選的受助自強母親，從越南離家千里遠嫁台灣新住民廖如雲，不幸家逢巨變身處困境，但仍樂天知命獲表揚殊榮。

廖如雲女士原本與先生鶼鰈情深，育有2個兒子，家庭幸福美滿，但好景不常，先生後因罹患胃癌不幸病逝，廖女士獨自扶養、祖母外祖母、2個兒子共一家5口。

在製麵廠工作廖女，每天工時約8至10小時，每到中午休息時間都需回家準備午餐，協助罹患失智症且行動不便祖母換尿布、更換衣物等照顧工作，直到今年年初祖母因病況嚴重，安排住入養護機構接受專業照顧。

廖如雲日也沒有休假時間，但薪資微薄，勉強維持家庭一家5口基本生活開銷。她一路走來雖遭遇許多困境，仍樂天知命不畏艱難，勇敢的走出家庭困難，走出悲傷。

除了工作廖女對孩子們的照顧及愛不因此減少，她常利用自身經驗教導孩子們，用正向進取的視界看待所處的環境，也重視孩子的教育鼓勵多學習，並在親職教育上著重家庭責任感，在漫長的人生裡，必會遇到難過的事情，但要樂觀的去面對與踏實的在每一個當下。

雖然工作收入有限，廖女仍本著堅忍不拔的精神，努力認真的生活著，積極面對家庭困境及維持家庭經濟的精神令人敬佩。南投家扶中心主任魏季李表示，很開心這一次能用這樣特別的方式來給予廖如雲女士肯定與祝福，雖然面對不一樣的人情世故，多年的工作困難，但為了孩子們及家人，她再辛苦、再勞累的工作都願意去做，見證了為母

則強的力量。

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