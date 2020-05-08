非洲新冠確診逾5萬 世衛警告：疫情或造成19萬人死亡

▲新冠疫情的下一個震央是在菲洲？世衛本吉周提出嚴重警示。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「非洲疾病預防及控制中心」周四(7日)發布資料顯示，非洲新冠確診病例累該已超過5萬例，達51698例、死亡2012例。世界衛生組織預測，如防疫控失控，最終可能導致高達19萬人死亡。目前，非洲54個國家裡已有53個國家傳出疫情，只有賴索托還沒有傳出確診病例。

世衛組織非洲區域辦事處7日預測說，一旦非洲國家新冠疫情失控，疫情可能在第一年就會導致非洲高達19萬人死亡、4400萬人感染。

世衛組織非洲區主管穆蒂在當天的線上記者會上表示，雖然新冠疫情在非洲傳播不如在其他地區那樣快速，但疫情會在嚴重地區持續發酵。

奈及利亞目前仍然是西非地區確診病例數最多的國家。該國6日新增確診195例，累計確診3145例、死亡103例。鄰國加納儘管7日累計確診3091例，略少於奈國，但當天新增病例數高達372例。

在非洲南部，南非的確診病例數最多。該國7日新增確診病例424例，累計確診8232例；新增死亡8例，累計死亡161例。此外，塞內加爾、幾內亞比索 (Guinea-Bissau)、索馬利亞、象牙海岸、幾內亞、查德、加彭等國6日新增確診病例數均超過50例。

馬達加斯加、馬利、衣索比亞、肯亞、南蘇丹、坦尚尼亞、剛果、維德角、 尼日等國的新增確診數在10例至9例之間；尚比亞、多哥、烏干達和布吉納法索的新增數為個位數。馬拉威、莫三比克、納密比亞無新增病例。

為防控疫情，奈及利亞政府6日晚宣布，將7日到期的航班禁飛令延長4周時間。這是該國政府第二次延長自3月23日起實施的全國機場禁飛令。查德得政府6日宣布，從8日起原則上禁止人員進出首都恩賈梅納。

國際貨幣基金組織6日批准提供約4.9億美元資金，幫助烏干達應對新冠疫情對經濟的影響。