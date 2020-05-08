美國27眾議員聯名呼籲檢討不合時宜的台美交往限制





▲美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

美國聯邦眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾等27位眾議員，4日聯名致函呼籲美國務卿龐培歐放寬台美交往限制。對此，外交部發言人歐江安8日表示，對於美國國會議員以具體行動展現對台美關係的支持表達感謝。

歐江安表示，美國聯邦眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul, R-TX）偕美國聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler, R-PA），以及「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）等27位眾議員，4日聯名致函美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo），呼籲龐培歐重新檢視並放寬不合時宜的台美交往限制。外交部對美國國會議員以具體行動展現對台美關係一貫強勁的支持表達誠摯感謝。

歐江安指出，聯名函肯定台灣在疫情期間的成果，並強調台灣是美國盟友和國際的良善力量。聯名函也指出，《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）重申美國國會支持美國政府各層級官員訪問台灣，並與台灣對口官員會晤，此為跨黨派共識。聯名函認為，目前美國政府針對台美關係的各項限制與上述原則不符，也並非《台灣關係法》（Taiwan Relations Act, TRA）或美國相關政策所要求。

歐江安提到，美國國會長期以來透過致函、立法等方式就台美關係重要議題表達正面的友好立場，外交部由衷感謝美國國會議員採取各項友我作為。未來我國政府將持續以互信、互惠、互利的態度，與美方保持密切溝通，在既有堅實穩固的基礎上，務實地深化台美全球合作夥伴關係。