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北約轟炸「中國駐南斯拉夫使館」21周年　陸網洗版：勿忘國恥

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▲▼據中國駐塞爾維亞大使館官方微信消息，5月7日，駐塞爾維亞使館舉行紀念活動，緬懷在1999年北約轟炸中犧牲的邵雲環、許杏虎和朱穎三位烈士。（圖／取自中國駐塞爾維亞大使館官方微信）

▲當地時間5月7日，中國駐塞爾維亞使館舉行紀念活動，緬懷在1999年北約轟炸中犧牲的中國記者。（圖／取自中國駐塞爾維亞大使館官方微信）

 記者陳政錄／綜合報導

1999年5月8日，中國駐南斯拉夫使館遭以美國為首的北約轟炸，造成3名記者遇難、20多人員輕重傷，成為當時轟動國際的重大衝突事件，雖最後以北約、美國賠償道歉告終，但中國大陸民眾仍對當年事件難以忘懷，紛紛在中國駐塞爾維亞使館舉辦憑弔活動後，於各大平台洗版：「銘記歷史，勿忘國恥。」

回到貝爾格萊德當地時間1999年5月7日（北京時間8日）上午5時45分，以美國為首的北約部隊，用B-2隱形轟炸機投下5枚聯合直接攻擊彈藥(JDAM)，命中中國駐南斯拉夫聯盟大使館，當場炸死中國《新華社》記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎夫婦。

▲▼五八事件犧牲的中國大陸記者邵雲環、許杏虎和朱穎。（圖／翻攝自微博）

▲五八事件犧牲者。（圖／翻攝自微博）

在此之後，中國認為這是一次蓄意的轟炸，因為中國反對北約在該年3月24日，發動轟炸南斯拉聯盟，代號「盟軍」為期78天的空襲行動，提出嚴正抗議和交涉；但北約堅持這是「誤炸」，說本來要轟炸距離350公尺外的南聯盟軍購局總部，但使用到過時的地圖，且兩個建築物的大小形狀都十分相似，才導致失誤。

另當時亦有訊息表明，美國此舉是企圖摧毀藏中國使館地下室的美國F-117轟炸機殘骸，避免軍事機密外洩，更有北約將領透露，這是因為當時他們認為，南斯拉夫聯盟總統維奇當時正在中國大使館內，所以用戰斧飛彈進行「斬首行動」，但均未獲得有力證實。

根據當時死裡逃生的中國官媒《環球時報》南斯拉夫特派記者呂岩松回憶，「我們想跟國內的同胞說，北約完全不是誤擊，你們千萬不能相信他們，要記住我們同胞的血和淚，他們是有意在屠殺我們，摧殘我們。」

▲▼中國駐南斯拉夫聯盟共和國使館。（圖／取自百度百科）

▲▼中國駐南斯拉夫聯盟共和國使館原貌和轟炸後景象，現在則為一片草地，上有紀念碑。（圖／取自百度百科）

▲▼中國駐南斯拉夫聯盟共和國使館。（圖／取自百度百科）

最後，國際特赦組織採納北約的解釋，但也譴責北約的行為，中國民眾也在全球發起大規模反美示威活動，包括到北京、上海等美國及其他北約國家大使館前抗議。1999年底，北約對「五八事件」的遇難者和傷者、使館館舍進行賠償，中美關係才逐步紓解，但這也讓當時正發展經濟的中國，開始大規模增加國防預算支出。

當地時間5月7日上午9時，中國駐塞爾維亞使館在事件舊址前舉行憑弔活動，中國駐塞大使陳波說，雖然疫情還在繼續，無法像往年一樣集中安排中國公民出席紀念活動，但他強調，中塞兩國是風雨同行的鐵桿朋友，我們在困難時刻總能相互支持，相互幫助。

據了解，今年3月22日，中國醫療專家組和防疫物資抵達塞爾維亞，支援防控新冠肺炎疫情時，塞爾維亞總統武契奇還提前在停機坪等待，並當場親吻五星旗、與大陸醫療專家碰肘打招呼，引發熱議。因此，大陸網友今天除在社群平台上，於五八事件內容留言「中賽友好」外，因應近期新冠肺炎疫情導致中美衝突再起，也紛紛洗版「銘記歷史，勿忘國恥」，更有人說「美國有什麼臉像別人追責。」

南斯拉夫聯盟共和國是在1992年到2003年期間，存在於東南歐巴爾幹半島中部的一個聯邦制的共和國，前身是南斯拉夫社會主義聯邦共和國，2003年重組為邦聯制後，2006年塞爾維亞與蒙特內哥羅各自獨立成為主權國家。
 

  ►「即日起，我退出老化黨。」

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