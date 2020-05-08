費鴻泰傳授「網路報稅招式」　6月1日前完成「可趕上第一批退稅」





▲費鴻泰說明今年的報稅小撇步，以及注意事項。（圖／翻攝自費鴻泰臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

由於新冠肺炎疫情影響，立委費鴻泰報稅團隊將報稅諮詢服務改至線上，而他也親自「開箱」，在網路上向大家說明今年的報稅小撇步以及注意事項。

面對新冠肺炎疫情，許多民眾今年會選擇網路報稅，費鴻泰傳授「網路報稅招式」，只要透過已註冊的健保卡、自然人憑證和金融憑證，加上讀卡機，就可以輕鬆線上報稅；如果沒有讀卡機，則可以透過便利商店取得「查詢碼」，再用查詢碼完成報稅。

費鴻泰特別提醒，要提前退稅的民眾，一定要記得在5月11日前完成人工報稅，或是6月1日前完成網路報稅，才可以趕上第一批，也就是6月30日前完成退稅。

費鴻泰表示，選擇現場報稅的民眾則可以線上抽號碼牌，到號了人才到，避免與人群接觸；而報稅時也要記得全程戴口罩，保持社交距離，避免觸摸。

另外，費鴻泰也提到，記得能提早報稅就提早，避免在截止日前才報稅，才可以分散人流。而退稅方面，民眾要記得「退稅有三波」，退稅日期分別為109年6月30日、7月31日和9月30日，民眾要記得「早辦早退稅，晚來等之後」。

更多的報稅、退稅資訊和小撇步，費鴻泰都將在網路上「大開箱」，一步步教民眾怎麼能「費點小心思」就能報稅、防疫兩者皆顧。

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