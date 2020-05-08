還給市民舒適寧靜環境　環警監聯合稽查取締非法改裝車

▲永康分局為維護環境安寧，與交通大隊、環保局及台南監理站人員聯手出擊，執行機動攔檢取締非法改裝車，展現執法力度與強度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改裝車輛噪音擾人視聽，永康分局為維護環境安寧，7日晚上與交通大隊、環保局及台南監理站人員聯手出擊，執行機動攔檢稽查，展現執法力度與強度。

永康分局除了不定期配合環保及監理單位，更在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，採多點式機動攔檢勤務，針對改裝噪音車出沒熱點、熱時全面加強取締，以有效遏止改裝車輛妨礙環境安寧，以防制車輛噪音擾民，維護環境安寧。

聯合稽查取締勤務對於非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，將由環保局依規定舉發，並通知限期改善。另依照道路交通管理處罰條例第43條第1項第5款規定：拆除消音器，或以其他方式造成噪音。處新台幣6千元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。另若改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格者，均可一目瞭然，尤其在夜間，如有改裝車燈，更顯而易見，或有無照駕駛等交通違規行為，警察及監理單位均依道路交通管理處罰條例當場開罰。

永康分局長呂世明強調，汽機車改裝排氣管所引起的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險，籲請車主勿任意改裝車輛排氣管，維護生活環境安寧，共同營造安居健康城市，永康分局將持續結合各項專案勤務，針對噪音車輛經常出入路段，加強路檢攔查，轉由相關機關召回檢驗，有效遏止違規改裝車輛，以維護行車安全。還給市民舒適寧靜的環境。

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