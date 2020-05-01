5機車逆向狂飆！害中和警與民眾對撞重傷倒地…怒開52張罰單37.8萬

記者陳雕文／新北報導

驚！新北市中和警上個月21日於圓通、板南路口發現疑似未成年騎乘改裝車輛，隨即尾隨欲攔查，沒想到5台改裝車開始催油門在街頭狂飆，沿途蛇行、闖紅燈、逆向等危險駕駛，警員一路緊跟，直到連勝街與無辜騎士撞上，雙方骨折痛苦倒地；雖然屁孩逃逸無蹤，警方仍依法開出52張罰單，一共37.8萬的罰鍰。

▲改裝車在街頭狂飆、逆向超車、危險駕駛，警方積極追捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，警方發現5台改裝車呼嘯而過便在後頭跟著，而騎士們沿途競速、闖紅燈，警員開啟警笛示意攔檢，但騎士們卻拒檢且越騎越快，改裝車在多處路口都差點與民眾發生擦撞，警方擔心用路人安全，決定加速追捕，要將屁孩繩之以法。

結果追到連勝街、板南路口時，劉姓警員與民眾相撞倒地，痛苦到無法起身，劉員右手手肘及右鎖骨骨折（需休養5個月）、民眾則是手腳擦傷、左手腕骨折；而屁孩飆速離去。

▲改裝車輛在街頭呼嘯而過，警方在追捕過程中與民眾對撞倒地。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和警循線調閱監視器，依改裝車的違規內容，開出車身顏色變更、不服稽查、未依號誌左轉、跨越雙黃線、危險駕駛、闖紅燈、紅燈右轉、人行道騎車、逆向行駛等52張罰單，共37萬8千元的罰鍰。

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