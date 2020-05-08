洗版救星！LINE實驗室推出「聊天室分類」　安卓搶先實驗隱藏版功能





▲LINE實驗室推出「聊天室分類」。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（8）日宣布，去年曾經在LINE台灣年度記者會上預告的「聊天室分類」功能，現在Android用戶更新到LINE Android 10.7.1 (含)以上，或直接更新到LINE最新版本，然後在LINE設定中的「LINE Lab」開啟這個隱藏版實驗功能，再回到聊天室列表，就會出現一排「聊天室分類」。

LINE表示，其實在去年的LINE台灣年度記者會上就搶先預告過這款新功能，並優先在LINE Android版本的「LINE Labs」中登場，當時這個功能還沒有正式名稱，現在已經可以確定名稱就是「聊天室分類」功能。

LINE指出，「LINE Labs」中的功能，顧名思義，就是還在實驗性質，需要用戶自行手動啟用的功能，以藉此觀察用戶的使用情況，同時也收集意見回饋，目前「聊天室分類」功能只限定Android，至於iOS的部分目前則還不確定。

▲啟用「聊天室分類」功能的路徑：LINE主頁 > 設定 > LINE Labs > 聊天室分類。（圖／翻攝LINE）

實際操作方式，用戶必須更新到LINE Android 10.7.1 (含)以上，或直接更新到LINE最新版本，然後從LINE「主頁」點選「設定」，進入「LINE Labs」，就可以啟動「聊天室分類」功能，啟用後可以看到，在聊天室列表上方，會有一行分類。

LINE說明，「聊天室分類」由左到右分別為「全部」、「好友」、「群組」、「官方帳號」，如果之後有加入「LINE社群」，那這行分類的最右邊就會多出一個「社群」，但因為現在還在實驗階段，所以無法「自訂」資料夾，但如果用戶使用的情況非常踴躍，就有機會納入優化考量。

▲啟用「聊天室分類」功能之後的模樣。（圖／翻攝LINE）

LINE補充，開啟「聊天室分類」功能之後，不需要手動歸類，所有訊息就會依照上述的分類方式自動歸類，而且每個分類中都可以釘選想要置頂的訊息，並在該分類有新訊息時，都會有小綠點提示，而點擊過該分類後，不管是否已讀，小綠點都會自動消失。

LINE強調，「聊天室分類」最大的特色就是洗版救星，讓用戶更容易找到想要找的訊息，而且每個分類都能釘選置頂，還可以盡情的加官方帳號，不像過往因為訊息太多而被淹沒，畢竟官方帳號裡有很多獨家優惠，甚至有很多品牌的會員卡都綁定在官方帳號裡面。