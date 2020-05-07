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LINE母親節特效來了！召喚熊大獻康乃馨　媽媽用安卓手機也能看到

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▲LINE母親節特效來了！召喚熊大獻康乃馨　媽媽用安卓手機也能看到。（圖／翻攝LINE）

▲LINE母親節特效來了！（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE聊天室「母親節特效」來了！從今（7）日起到5月11日10:00為止，只要在LINE聊天室輸入「母親節快樂」、「謝謝媽咪」或「媽媽我愛妳」任一組關鍵字，整個聊天室就會瞬間變成粉紅色，還有超可愛的熊大跳出來獻上一朵比自己還要高的康乃馨送給媽媽，並首度支援Android版本。

LINE表示，今年期間限定的母親節聊天室特效，從5月7日到5月11日10:00為止，並首度支援Android版本，所以LINE用戶不管是使用iOS、Android或是電腦版，只要輸入指定關鍵字，都會跑出可愛特效，而且除了台灣之外，同步在日本與韓國推出母親節特效。

根據記者實測，只要在LINE聊天室輸入「母親節快樂」、「謝謝媽咪」或「媽媽我愛妳」任一組關鍵字，整個聊天室就會瞬間變成粉紅色，然後跳出超可愛的熊大獻上一朵比自己還要高的康乃馨，療癒的畫面希望讓媽咪們看了都能會心一笑。

LINE提醒，首先要注意LINE iOS版本要在9.15.0(含)以上、LINE Android版本要在10.2.0(含)以上，LINE電腦版要在5.16.0(含)以上才可以看到最新特效，建議直接更新到最新版本，如果版本符合，但特效沒有跑出來的話，試著滑掉LINE應用程式重開，應該就可以看到母親節特效。

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