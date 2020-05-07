「LINE社群」在台首推！5月13日起試營運　自由加入尬聊5000人

▲「LINE社群」在台首推試營運。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（7）日預告，繼日本、韓國、泰國、印尼市場之後，今年台灣也將在LINE通訊軟體的免費溝通功能中，新增「LINE社群（LINE OpenChat）」，最高可支援五千人即時群聊，並從5月13日起在台試營運，由LINE指定管理員邀請少部分用戶測試，預計6月下旬將開放全台用戶體驗。

LINE表示，「LINE社群」介面與用戶熟悉的「群組」相似，相當簡單好上手，但功能定位不同，「LINE社群」是公開的「網路聊天室」，讓用戶之間可以基於共同興趣或話題來交流，並支援管理員設置與五千人即時群聊等。

LINE指出，「LINE社群」的介面與現有的「群組」相似，並擁有五大專屬功能，包括有管理員、可設定共同管理員、最高五千人同時群聊、可以在每個社群設定不同的個人檔案名稱與照片、有「公開」、「輸入參加密碼」與「管理員核准」三種加入方式。

LINE進一步指出，用戶加入「LINE社群」後可看到之前的聊天內容，因此「LINE社群」用在與志趣相投的人暢談、共享專業領域資訊，或是作為活動專用的聊天室等共享話題的情境，都能與群組相互補位，滿足多元的溝通需求。

此外，LINE表示，因應受眾人數更大的聊天情境，「LINE社群」在規格上有一些跟群組不一樣的地方，有些功能將由管理員評估管理需求，來決定是否要賦予一般成員可以使用，像是置頂公告、在記事本設定重要貼文等等。

▲「LINE社群」讓用戶可以自由選擇有興趣的群組加入。（圖／LINE提供）

LINE說明，「LINE社群」是一個全新且面向所有用戶的功能，為了讓用戶能有充足的時間，充分的資訊，進而安心使用，因此在正式上線前，將透過試營運逐步增加使用人數，試營運階段從5月13日開始，將由LINE指定管理員邀請少部分用戶參與測試，並預計在6月下旬啟動下階段試營運。

LINE補充，LINE用戶只要更新LINE到指定版本，即可體驗社群功能，不需額外下載其他應用程式，入口就在LINE「主頁」的「群組」中，由此可進入「社群首頁」瀏覽各式各樣的社群，並選擇自己有興趣的加入，也可以申請體驗建立社群與管理員功能，申請方式屆時會再予公告。

LINE分享，「LINE社群」開放用戶可以自訂暱稱，且使用人數上限比過往的群組高，因此LINE社群團隊將會運用人工智慧技術，透過機器學習的方式來過濾違規聊天內容，同時也鼓勵管理員善用管理工具來維持秩序，像是管理員可以自行設定要過濾的「限制用語」，或是使用「檢舉」按鍵。

LINE強調，強制限定的力量有限，所以希望用戶透過制定社群守則來維持聊天室的使用環境，包括保持溝通禮貌、避免揭露個人資訊、留意可疑的營利行為、禁止違反LINE使用條款與LINE社群使用條款禁止事項的聊天內容。

▲「LINE社群」自5月13日起在台試營運。（圖／LINE提供）