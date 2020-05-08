娘家激戰完小王…二寶媽傳訊騷喊：讓你受不了　老公瞬間變「室友」怒炸

▲徐姓男子明知黃姓女子已為二寶媽，竟仍與她談情並發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

徐姓男子明知黃姓女子已為二寶媽，竟仍與她談情並發生關係。黃夫在看見老婆LINE的偷情對話後相當崩潰，且當中妻子還向小王稱他只是「室友」！法院勘驗雙方鹹濕對話，發現黃女曾說「吹到你受不了」，小王也回應「塞到妳滿滿」等煽情言語，認定徐男侵害黃夫配偶權屬實，審結判徐男須賠償黃夫10萬元。可上訴。

人妻黃女與徐男大談婚外情，2人於2019年5月10日一同前往黃女娘家發生關係。黃夫無意間看到老婆手機內的對話紀錄後，精神大大受打擊，隨後他又發現2人發生關係完當晚，還不斷聊LINE重溫做愛的過程，並多次重述「騷起來」、「可以跟你再來一次」、「在上面你舒服耶」、「認真的愛愛」等曖昧對話，怒向小王提告求償100萬元。

黃女被抓包後一再向老公求情，希望先生可以看在2個孩子的份上原諒她，同時辯稱自己與徐男的對話僅是異性朋友間的開玩笑；徐男也強調與黃女單純是同事關係，並非男女朋友，更沒有發生關係。

桃園地院勘驗雙方對話紀錄後，發現2人對話非常曖昧，當黃女出言「我脫光光了」、「吹到你受不了唷」、「現在也餵不飽了」時，徐男也直接回應，「塞到你滿滿」等話，認為2人偷情屬實，審酌黃夫現擔任銀行信用卡業務，且仍在研所就學中，徐男則在擔任保險經紀人，判徐男須賠償黃夫10萬元較為適當。全案仍可上訴。

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