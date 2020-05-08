　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

娘家激戰完小王…二寶媽傳訊騷喊：讓你受不了　老公瞬間變「室友」怒炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲徐姓男子明知黃姓女子已為二寶媽，竟仍與她談情並發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

徐姓男子明知黃姓女子已為二寶媽，竟仍與她談情並發生關係。黃夫在看見老婆LINE的偷情對話後相當崩潰，且當中妻子還向小王稱他只是「室友」！法院勘驗雙方鹹濕對話，發現黃女曾說「吹到你受不了」，小王也回應「塞到妳滿滿」等煽情言語，認定徐男侵害黃夫配偶權屬實，審結判徐男須賠償黃夫10萬元。可上訴。

人妻黃女與徐男大談婚外情，2人於2019年5月10日一同前往黃女娘家發生關係。黃夫無意間看到老婆手機內的對話紀錄後，精神大大受打擊，隨後他又發現2人發生關係完當晚，還不斷聊LINE重溫做愛的過程，並多次重述「騷起來」、「可以跟你再來一次」、「在上面你舒服耶」、「認真的愛愛」等曖昧對話，怒向小王提告求償100萬元。

黃女被抓包後一再向老公求情，希望先生可以看在2個孩子的份上原諒她，同時辯稱自己與徐男的對話僅是異性朋友間的開玩笑；徐男也強調與黃女單純是同事關係，並非男女朋友，更沒有發生關係。

桃園地院勘驗雙方對話紀錄後，發現2人對話非常曖昧，當黃女出言「我脫光光了」、「吹到你受不了唷」、「現在也餵不飽了」時，徐男也直接回應，「塞到你滿滿」等話，認為2人偷情屬實，審酌黃夫現擔任銀行信用卡業務，且仍在研所就學中，徐男則在擔任保險經紀人，判徐男須賠償黃夫10萬元較為適當。全案仍可上訴。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

老公手機跳通知：吃好一點～2個老婆要用！人妻怒抓姦…小三扯：生存法則

偷吃3年想離婚…渣夫瞎控妻「做家事」太吵！　她苦喊：洗碗本來就有聲音

ET快訊
阿嬌要求注意形象！　醫美客人爆賴弘國吐「婚後心聲」：很委屈
台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！　肇事運將情緒崩潰：我想要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

娘家激戰完小王…二寶媽傳訊騷喊：讓你受不了　老公瞬間變「室友」怒炸

楊蕙如網軍案不認罪！扣押共犯手機要查　辯護律師怒：檢察官欺騙我當事人

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

抖音姊妹花靠「美齒貼片」3年狠撈800萬　檢揪密醫內幕...起訴再扣600萬

英雄背後偉大的母親　南投警察模範母親張淑芬家中有「5警」

「你豬不豬到這是哪？」　快速道路出現小豬趴趴走！目擊嚇壞

阿嬤你在叨位？男童走丟孤坐電動搖椅　林口警替嬤找回金孫

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

娘家激戰完小王…二寶媽傳訊騷喊：讓你受不了　老公瞬間變「室友」怒炸

楊蕙如網軍案不認罪！扣押共犯手機要查　辯護律師怒：檢察官欺騙我當事人

俏護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋…她硬扯：這是我們的約定

抖音姊妹花靠「美齒貼片」3年狠撈800萬　檢揪密醫內幕...起訴再扣600萬

英雄背後偉大的母親　南投警察模範母親張淑芬家中有「5警」

「你豬不豬到這是哪？」　快速道路出現小豬趴趴走！目擊嚇壞

阿嬤你在叨位？男童走丟孤坐電動搖椅　林口警替嬤找回金孫

社會熱門新聞

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

「世界第一大鞋帶廠」百和廠發生大火

欠3000元遭9人虐死　家屬收關鍵影片

欠12萬！債主17年後臉書找人　磨利忍者刀刺穿他心臟

載妻出門半路擦撞公車！婦捲車底送醫不治亡

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局

國台辦補助幫韓拉票　7台商涉賄選起訴

女兒遭「私刑」險死！母約談判...殺手突竄出狂砍報復

西濱快速道路火燒車！油罐車碰撞火勢狂竄

國中妹傻傳「高清肉照」還赴約壞壞

國道內線「龜速93公里」挨罰　車主怒：開車30年沒聽過

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

更多熱門

相關新聞

女護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋

女護士勾已婚醫甜喊「寶寶愛你」！正宮見這幕氣瘋

高雄一名何姓醫生遭妻子抓包外遇，與診所的女護士花花（化名）有著曖昧情愫，還會傳甜蜜訊息互稱「寶寶」、「寶貝」。事後花花向何妻下跪道歉，表示離職不會再來往，結果又遭何妻抓包，花花與何男共赴花蓮遊玩，因此何妻氣炸決定向花花求償50萬元。日前橋頭簡易庭結果出爐，判花花賠9萬元為適當。

洗版救星！LINE實驗室推出「聊天室分類」　安卓搶先實驗隱藏版功能

洗版救星！LINE實驗室推出「聊天室分類」　安卓搶先實驗隱藏版功能

吃好一點～2老婆要用！人妻見訊息怒抓偷腥夫

吃好一點～2老婆要用！人妻見訊息怒抓偷腥夫

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮霸氣「全部要回來」

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮霸氣「全部要回來」

關鍵字：

外遇偷吃偷情LINE鹹濕餵不飽婚外情通姦

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面