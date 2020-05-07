Line好友「一串老司機名單」爆神！網笑爛：O還敢傳訊息...這星座超猛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

男生「那話兒」的長短粗細，不僅是同性間嘴砲的話題，其實女生們也經常議論。一名女網友更專業，直接在Line的好友分類上「開車」，而名單上幾個關鍵字更戳人笑點，引起廣大迴響。

男網友在「爆廢公社公開版」提到，一個女性友人日前傳訊息，截圖「好友分類」給他看，並解釋Line上的暱稱分別由對方的「星座／年齡／長度」所組成。

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從畫面中可見，23歲天蠍座小鮮肉被標記星號，除了本身條件外，很可能是「試車」時女網友最為滿意，而32歲處女座男及34歲獅子座男的評語，更成為爆笑焦點。

▲最後一個數字好赤裸阿。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

PO文一出，釣出大票老司機留言，「這個看起來很入門，我整理出來她要叫我學姊」、「如果是我，奈米跟軟我會關閉提醒」、「17還打星號」、「這分類太累人了吧！每過一年都要再幫大家加1歲」、「這是魚池概念嗎」、「軟還敢傳訊息」、「就那一聲哥哥，肯定就不太單純」。

另外，不少天蠍座的朋友也直呼，「看來我們天蠍座的就是厲害」、「果然天蠍就是性愛機器」、「我天蠍我驕傲」、「有點開心...幸好我是天蠍的」。

▼應該是對天蠍座小鮮肉很滿意。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）