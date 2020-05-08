重機停公司車格！遭寫紙條「黃牌了不起」怒噴佔位　車主無奈：法規定的啊

▲重機要停車的話，得停在汽車車格裡。（圖／記者張慶輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「人在公司上班，車停公司停車場被放這張。」一名重機車主貼出一張照片，只見有人氣憤寫紙條批評他「可以停機車位，為什麼要佔車位？黃牌就了不起嗎？」讓原PO相當無奈，畢竟法規規定重機就是只能停汽車格。其他網友留言紛紛力挺車主，「可憐啊！連基本法規都不知道」、「沒知識真的很可怕。」

這位車主在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見有人在他的機車上留下字條，質疑原PO可以停機車位，卻佔了一格汽車位，「黃牌就了不起嗎？好意告訴你，沒遇到壞人弄你的車。」車主忍不住在文中無奈表示，「我該注意什麼……法規規定我只能停汽車格啊！」

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▲原PO收到「為什麼要佔車位」的質疑，相當無奈。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也表示，雖然是公司停車場，但他已經詢問過，「已摒除同事的可能性」，也說公司停車場有開放給客戶，所以並不能確定紙條是誰寫的。車主還在最後補充「其實騎大重的人應該都知道，被針對到麻痺了」，語氣相當無可奈何。

看到貼文後，大部分網友都力挺原PO，甚至建議他報警「親眼見過黃牌停機車格被拖吊的路過」、「刑事恐嚇，報警調監視器」、「你就貼法條阿，然後再貼一份強制罪的內容（惡意移動車輛）」、「紅黃牌停在汽車格被罵，停機車格就被砲到滿頭包，真的很為難」、「支持原po開告」、「唉，重機好可憐，到哪裡都被排擠。」也有人給出意見，「可向公司建議劃個重機車位，這様也安心點。」