88快速道路塞車「小豬出沒」！副駕妹貼心提醒　一看留言笑噴：別亂跑啦

▲原PO拍下小豬出現在快速道路上的畫面。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

塞車的原因，不外乎車流量大，或前方有車禍、障礙物、施工等等。就有一名女網友在臉書《爆廢公社》貼文提醒，「88快速道路上一小路段塞車，大家有經過的小心一點。」文中還附上一張照片，只見路肩出現一隻小豬，疑似就是塞車原因。照片引發網友熱論，紛紛標註自己的朋友笑說「別亂跑到高速公路去啦！」

這位女網友8日上午10點23分貼出照片，說88快速道路一路段在塞車，提醒有經過的用路人要小心，「有隻可愛帶著傷痕累累的豬在路上走動。只見原PO坐在副駕駛座，透過擋風玻璃拍下眼前一幕，一隻小豬正在路肩走動，看起來就像在散步。她也透露，已經有通報警察來處理，以免影響交通。

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▲小豬意外變成「全民好朋友」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人忍不住笑呼，「養起來～」、「應該是逃命成功的」、「我只想到多人運動，抱歉了豬豬」、「誰的朋友迷路了！請關懷失智」、「好口愛，可是是哪個載豬的少一隻沒發現」、「牠看起來一點都不緊張，好像很悠閒耶 XD」、「感覺沒有很大隻，粉粉肉肉的好可愛，哈！」

貼文一出，這隻豬還變成「全民友人」，網友們紛紛標註自己的朋友，開玩笑說道，「妳怎麼跑去高速公路閒晃」、「乖乖上班很難嗎？為什麼要亂跑」、「妳為什麼不好好上班，要偷跑出去玩？」、「駕訓班老師把你丟在路邊喔」、「你為什麼在88快速閒晃」、「你沒事不要上快速道路，危險」、「你不是在上班嗎？」