慢慢數零錢、寄一堆包裹　超商排隊最怕碰到這些三寶

▲網友PO文問「最不希望排在哪種客人後面？」（圖／記者陳俊宏攝）

記者晏筱珺／綜合報導

現在的超商幾乎什麼大小事都全包，店員除了結帳、泡咖啡、領貨、繳費還有影印等等都要會，排隊結帳是大家習以為常的事情。有網友就提到，大家去超商，最不想排在哪種客人後面？引來許多網友抒發自己排隊碰到討厭鬼的經驗。

一名網友就在臉書《爆廢公社》詢問，大家去超商「最不希望排在哪種客人後面？」，表示自己曾碰過買咖啡、取貨又繳費還要集點四合一的客人，原PO表示沒有人說這樣不行，但單純覺得自己很倒楣。

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抱怨文一出，有不少網友都回應，最討厭到結帳才開始找錢包的人：「錢包不提前拿出來的」、「我討厭收銀機算完才慢慢掏錢出來的！」、「最討厭輪到他結帳時，才開始從錢包拿零錢再一個一個算」、「零錢掏很久的大媽」、「排隊時間不算零錢，到你才一塊慢慢翻出來數……」。

▲不少網友最怕結帳碰到要拿包裹的客人。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

除了不拿錢包以外，還有關於寄貨、取貨的抱怨也不少：「賣東西寄包裹的人，好幾十個包裹要寄」、「拿一堆滿山滿谷的貨件」、「領寄杯咖啡取包裹」，還有網友分享：「遇過買一箱24罐，要求要分開打24張發票就算了，還想要一箱的優惠價格，後面的客人很多都沒買就走了」。