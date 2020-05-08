紐西蘭外長再次力挺台灣加入WHO　回酸中國大使「要聽主人的話」

記者黃翊婷／綜合報導

紐西蘭副總理兼外交部長彼得斯（Winston Peters）5日曾公開表示，支持台灣再次申請加入世界衛生組織（WHO），且30年來都保持這樣的立場。他在當地時間7日再次向媒體重申力挺台灣加入WHO，甚至以「要聽主人的話」來回應中國駐紐西蘭大使館的一中原則聲明，因為中國外交部長王毅曾向他保證「中國不會以這種方式行事」。

▲彼得斯再次表態力挺台灣加入WHO。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）報導，彼得斯認為，台灣在新冠肺炎病毒的防疫處理方面一直是全球成功的典範，台灣教給世界各國許多東西，包含中國在內，肯定也很想知道成功的訣竅，所以他的立場和一些國家一樣，希望能像2016年那樣爭取讓台灣以觀察員的身分重返WHO。

彼得斯在本月5日曾對外公開表示力挺台灣再次申請加入WHO，「以我長期以來的個人觀點來看，台灣應該能夠重新加入WHO，也只有納入全球所有人口，這個組織才有意義。」不過，中國駐紐西蘭大使館隨即發表聲明，認為一中原則是國際社會的共識，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，「台灣是中國的一個省，沒有資格成為其中一員」，這一切都是台灣民進黨試圖炒作，「他們真正的意圖是利用疫情大流行來尋求獨立，我們堅決反對。」

▲紐西蘭是目前世界上疫情較輕微的國家之一，但目前仍舊禁止外國旅客入境。

中國駐紐西蘭大使館的聲明中也強調，紐西蘭與中國建交以來，長期奉行一中政策，希望當局能夠繼續遵守此原則，妥善處理與台灣有關的事情。而彼得斯對於這份聲明抱持不同的見解，他隔空向中國駐紐西蘭大使吳璽喊話，「應該聽主人（指中國外交部長王毅）的話」，畢竟王毅曾經向他保證，「中國不會以這種方式行事」。

彼得斯說，他相信中國政府會信守諾言。然而，中國駐紐西蘭大使館至今仍未對此進行回應。