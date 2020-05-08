　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐西蘭外長再次力挺台灣加入WHO　回酸中國大使「要聽主人的話」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

紐西蘭副總理兼外交部長彼得斯（Winston Peters）5日曾公開表示，支持台灣再次申請加入世界衛生組織（WHO），且30年來都保持這樣的立場。他在當地時間7日再次向媒體重申力挺台灣加入WHO，甚至以「要聽主人的話」來回應中國駐紐西蘭大使館的一中原則聲明，因為中國外交部長王毅曾向他保證「中國不會以這種方式行事」。

▲▼ 紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

▲彼得斯再次表態力挺台灣加入WHO。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）報導，彼得斯認為，台灣在新冠肺炎病毒的防疫處理方面一直是全球成功的典範，台灣教給世界各國許多東西，包含中國在內，肯定也很想知道成功的訣竅，所以他的立場和一些國家一樣，希望能像2016年那樣爭取讓台灣以觀察員的身分重返WHO。

彼得斯在本月5日曾對外公開表示力挺台灣再次申請加入WHO，「以我長期以來的個人觀點來看，台灣應該能夠重新加入WHO，也只有納入全球所有人口，這個組織才有意義。」不過，中國駐紐西蘭大使館隨即發表聲明，認為一中原則是國際社會的共識，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，「台灣是中國的一個省，沒有資格成為其中一員」，這一切都是台灣民進黨試圖炒作，「他們真正的意圖是利用疫情大流行來尋求獨立，我們堅決反對。」

▲紐西蘭,基督城,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭是目前世界上疫情較輕微的國家之一，但目前仍舊禁止外國旅客入境。

中國駐紐西蘭大使館的聲明中也強調，紐西蘭與中國建交以來，長期奉行一中政策，希望當局能夠繼續遵守此原則，妥善處理與台灣有關的事情。而彼得斯對於這份聲明抱持不同的見解，他隔空向中國駐紐西蘭大使吳璽喊話，「應該聽主人（指中國外交部長王毅）的話」，畢竟王毅曾經向他保證，「中國不會以這種方式行事」。

彼得斯說，他相信中國政府會信守諾言。然而，中國駐紐西蘭大使館至今仍未對此進行回應。

ET快訊
羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」　吸讚破萬網暴動！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美27議員聯名致函國務卿　籲重新檢視美台關係不當限制

戴口罩不穿褲　俄「光屁股辣妹」騎車趴趴走　警方要罰

正妹女大生父親死於新冠肺炎　要求「延後交作業」教授無情回應網炸鍋

法國宣布下週解封定案　巴黎疫情仍為紅色警戒

美正副總統檢測呈陰性　川普：白宮未來實施天天檢測

美議員提法案　要將中國使館地址改為李文亮廣場

紐西蘭外長再次力挺台灣加入WHO　回酸中國大使「要聽主人的話」

全球382萬人染疫！川普熱線普丁：美願贈俄呼吸器　要求避免高額軍備競賽

美27議員聯名致函國務卿　籲重新檢視美台關係不當限制

離地球最近「沉睡黑洞」！2顆恆星環繞運行　用肉眼就能看見

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拒絕攔查...駕駛心虛加速逃逸 「酒駕闖紅燈+自撞翻車」遭警逮

法國宣布下週解封定案　巴黎疫情仍為紅色警戒

美正副總統檢測呈陰性　川普：白宮未來實施天天檢測

美議員提法案　要將中國使館地址改為李文亮廣場

紐西蘭外長再次力挺台灣加入WHO　回酸中國大使「要聽主人的話」

全球382萬人染疫！川普熱線普丁：美願贈俄呼吸器　要求避免高額軍備競賽

美27議員聯名致函國務卿　籲重新檢視美台關係不當限制

離地球最近「沉睡黑洞」！2顆恆星環繞運行　用肉眼就能看見

戴口罩不穿褲　俄「光屁股辣妹」騎車趴趴走　警方要罰

正妹女大生父親死於新冠肺炎　要求「延後交作業」教授無情回應網炸鍋

全美防疫失業潮…7周內3300萬人申請補助　預估失業率衝破15％

法國宣布下週解封定案　巴黎疫情仍為紅色警戒

陳建仁喊話WHO：我們加入攸關公衛和人權　台灣模式貴在透明

美正副總統檢測呈陰性　川普：白宮未來實施天天檢測

美議員提法案　要將中國使館地址改為李文亮廣場

鄧鴻源／大學核心目標只有做研究嗎？何謂卓越大學？

「小聯發科」晨星子公司收購曜鵬案傳內線　被告10萬元交保

吃對營養補給品提升自身防護力　肺炎、流感一起防

4縣市高溫亮橙燈！今起熱到爆上看36℃　週日晚梅雨季首道移動鋒面到

紐西蘭外長再次力挺台灣加入WHO　回酸中國大使「要聽主人的話」

全球382萬人染疫！川普熱線普丁：美願贈俄呼吸器　要求避免高額軍備競賽

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

即／川普貼身武官　感染新冠病毒

大學生父親死於新冠　要求延後交作業遭拒

戴口罩不穿褲　俄辣妹光屁股騎車

紐西蘭副總理提議「台韓星紐澳隔離圈」

LG工廠毒氣外洩　增至13死5000傷

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

失業潮　美國7周3300萬人申請補助

發現最近黑洞系統　夜空肉眼可見

美參議員提4萬張綠卡留外籍醫護

日本批准瑞德西韋　治療新冠肺炎

90元買藍寶堅尼　5歲駕駛圓夢了

美議員致函國務卿　籲檢視美台不當限制

全球382萬人染疫！美俄總統通電話談防疫、軍備

更多熱門

相關新聞

美議員致函國務卿　籲檢視美台不當限制

美議員致函國務卿　籲檢視美台不當限制

新冠肺炎肆虐全球，美台雙方展開諸多抗疫合作。多位美國眾議員致函國務卿蓬佩奧表示，台灣在疫情期間展現作為美國盟友、世界良善力量的價值，美方應重新檢視美台關係不當限制。

紐西蘭副總理提議「台韓星紐澳隔離圈」

紐西蘭副總理提議「台韓星紐澳隔離圈」

陸委會：對岸政治手段阻台出席WHA

陸委會：對岸政治手段阻台出席WHA

台無法參與世衛大會　國台辦回應了

台無法參與世衛大會　國台辦回應了

民調指陳明通應撤換　陸委會回應

民調指陳明通應撤換　陸委會回應

關鍵字：

紐西蘭台灣WHO紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

《娛樂百分百》爆有「狼人殺條款」

欠3000元遭9人虐死　家屬收關鍵影片

41歲媽忍淚早產500g寶…醫見「喘氣畫面」不捨：安靜去當天使了

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面