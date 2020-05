美27議員聯名致函國務卿　籲重新檢視美台關係不當限制

▲美國國務卿蓬佩奧。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

新冠肺炎肆虐全球,美台雙方展開諸多抗疫合作。多位美國眾議員致函國務卿蓬佩奧表示,台灣在疫情期間展現作為美國盟友、世界良善力量的價值,美方應重新檢視美台關係不當限制。

眾院外委會共和黨籍首席議員麥考爾(Michael McCaul)、眾院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)等27名眾議員,4日聯名致函美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo),呼籲美方更新「對台交往準則」,並檢視其中對美台關係加諸的不必要限制。

議員於信函中表示,中國導致2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情加劇,在全球奮力抗疫之際,台灣展現出作為美國盟友、世界良善力量的價值。議員指出:「美台關係空前重要,但就我們所知,前朝政府所採取的不必要限制準則,持續阻礙我們雙邊關係。」

據了解,在中國要求下,時任美國總統歐巴馬(Barack Obama)政府2015年發布「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan),禁止駐美代表處人員進入美國國務院大樓、禁止台方在雙橡園升旗,也不准在美國政府機構內展示中華民國國旗。

知情人士透露,「對台交往準則」也使得美國國務院及國防部無法在社群網站上張貼台灣主權象徵圖樣,限制美國對台支持。該準則為美國政府機密文件,連對美國國會都無法提供,國會人員只能在國務院授權並派人陪同情況下,私下閱讀這份文件。

議員強調,美國國會長期認為,美國行政部門在對台關係上自我加諸的限制,並不符合美台關係的重要性。美台關係目前在官員訪問、政府對政府會議及媒體等領域,皆面臨限制,但「台灣關係法」或其他美國相關政策並未要求有這些限制。

議員舉例,「台灣旅行法」重申美國國會兩黨共識指出,美方應允許包含內閣級等各層級美國官員訪台。但儘管國會通過這部重要、獲兩黨支持的法律,自2018年3月生效以來,美國高階官員訪問並沒有增加。

議員表示,台灣為亞洲自由、民主燈塔,也是美國數十年來重要及忠誠的盟友。他們讚許美國總統川普上任前與總統蔡英文通話,認為此舉顯示川普有意與台灣政府、人民建立強健關係。

議員最後呼籲蓬佩奧,檢視任何對美台關係加諸不當限制的準則,並將目前準則提供一份給他們。(編輯:徐崇哲)