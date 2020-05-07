紐西蘭副總理提議「台韓星紐澳隔離圈」　暫不納入中國

▲紐西蘭提議「台韓星紐澳隔離圈」。（圖／翻攝自Google地圖）



記者林彥臣／綜合報導

紐西蘭是目前世界上疫情較輕微的國家之一，但目前仍舊禁止外國旅客入境，不過考慮對澳洲開放，形成以兩國之間海域為名的「塔斯曼隔離圈」（trans-tasman bubble）紐西蘭副總理甚至研議，把其他疫情控制成效較好的國家也納入，包括台灣、南韓、新加坡等國，形成「台韓星紐澳隔離圈」。

根據紐西蘭媒體Newshub報導，紐西蘭副總理兼外交部長彼得斯（Winston Peters）表示，在阻止新冠肺炎的傳播方面，亞洲國家因為記取2003年SARS的教訓，整體上做得比西方國家要好得多，儘管英國、美國、西班牙等國的死亡人數都多達上萬人，最早爆發疫情的中國僅報告了4633人死亡，是亞洲國家中死亡人數最多的國家。

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）



澳洲和紐西蘭逆轉了「西方」國家的潮流，分別只有93例和19例死亡，兩國每天報告的新病例數，都可以在手指上計算。

彼得斯說，「由於我們在對抗新冠病毒方面做得很好，如果我們確保兩國的邊境安全都是一流的，我們就有可能擁有共同的邊界，我們正在為此努力畢竟，對於我們眾多的商人，尤其是小型企業而言，澳洲紐新西蘭的大市場，反之亦然。」

「談到旅遊業，來紐西蘭的遊客中有55％來自澳洲，我們則是澳洲的第二大遊客來源。因此，您可以看到盡快共同打開這一個共同的經濟命脈」。

至於是否要向更多國家開放，他表示，可以對那些已經消除了疾病傳播疑慮較小國開放，「南韓，台灣，新加坡絕對有可能」但仍要謹慎準備相關工作，確保參與的國家都符合最高的安全標準。

▲紐西蘭是世界上對抗疫情成功的國家之一。（圖／達志影像／美聯社）



主持人詢問到開放對象是否包括紐西蘭最大貿易夥伴，同時也是重要觀光客來源的中國。彼得斯說，考慮到疫情起源自中國，在這個時間點很難實現這個目標，「考量到我們國家的規模，我認為我們目前沒有這個能力考慮這個安排」。

主持人再追問，是否不相信中國官方公布的數據，包括美國總統川普和一些公衛專家都對官方數據提出質疑。

彼得斯說，並不是對中國的數據質疑，而是需要更加謹慎看待。

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