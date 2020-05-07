　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸委會：中共錯誤引述國際決議　以政治手段阻台出席WHA

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界衛生大會WHA。（圖／翻攝自WHO官網）

▲台灣能否參與世界衛生大會WHA受到關注。（圖／翻攝自WHO官網）

記者陳政錄／台北報導

對於台灣參與世界衛生大會（WHA）議題，大陸國台辦發言人馬曉光今天引述聯合國大會2758號決議，將台灣無法參加的責任歸咎於民進黨。對此，陸委會晚間發表聲明強調，中共昧於事實、錯誤引述國際文件及決議，無助於兩岸關係發展。

陸委會首先聲明，台灣在歷史及國際法文件中，從未一日歸屬於中華人民共和國，台灣2300萬人民也從未接受中共所片面設定的「一中原則」；任何以政治因素干預人類的健康權益，不是文明國家應有的作為。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會重申，中華民國是主權國家，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議等，排除及孤立台灣參與國際社會，不僅違背聯合國創立的普遍性原則及世衛憲章，更剝奪台灣人民權益。


陸委會解釋，2758號決議案僅處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。因此，北京的片面說法，昧於事實，台灣絕不接受。

據了解，世界衛生大會(WHA)預計5月中旬舉行，雖WHO因政治壓力未邀我與會，但台灣正積極向國際表明台灣在醫藥衛生的專業實力，以及參加的必要性，亦得到美國、日本、紐西蘭等國家政要聲援。

對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天在面對上述議題時表示，台灣是中國不可分割的一部分。他並說，1945年，中國人民同世界各國人民一道取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復，重回祖國懷抱。

馬曉光強調，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。此外，1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。

▲▼蔡英文與馬曉光。（圖／ETtoday資料照）

▲大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣參加WHA的政治基礎不復存在，責任在民進黨。（圖／ETtoday資料照）

他認為，上述決議，從政治、法律、程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則；聯合國亦多次重申，將堅持按照聯大2758號決議處理台灣問題。

馬曉光認為，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

陸委會發言人邱垂正回應說，中共宣稱我方拒絕「一中原則」的「九二共識」、失去參與WHA的政治基礎，已經非常明確證明以「政治」侵害「健康人權」。陸委會正告對岸必須正視兩岸現實，勿再以負面手法壓迫台灣，這無助於兩岸良性互動。

邱垂正今天下午呼籲，WHO在疫情當下，應守護全球民眾的健康安全，不應受單一國家政治主張的操控，只有台灣民選政府才有權代表台灣；我政府將繼續與國際合作爭取參與，並和WHO方面持續交涉。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
綠光畫面曝！陸男被灌醉「女友溫柔扶頭」…下秒好友就吻上
滑臉書驚見「妻兒岳母全被殺」…美職棒投手機場崩潰哭吼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會：中共錯誤引述國際決議　以政治手段阻台出席WHA

台無法參與世衛大會　國台辦：責任完全在民進黨政府

影／社區見紅色袋子　她一看嚇傻...裡面竟塞170萬現金！失主15字羨煞網友

酒量不好就別談戀愛了！他被灌醉「女友扶頭」…下秒好友就吻上

阿嬤沒帶鑰匙垂降9歲孫爬窗　繩斷孫狂喊：腳麻沒力了！

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

綠民調「最需更換內閣」陳明通上榜　陸委會：虛心受教

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮看手機抓姦...霸氣「全要回來」

對岸阻我參加WHA　邱垂正：證明陸方以政治干預健康人權

川普拿911、珍珠港比新冠　華春瑩：中國不是敵人「遺憾有人四處甩鍋」

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

老婆大人息怒！老公搖「親親鈴鐺」 無辜神情求原諒...網笑：嘴巴很翹

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

陸委會：中共錯誤引述國際決議　以政治手段阻台出席WHA

台無法參與世衛大會　國台辦：責任完全在民進黨政府

影／社區見紅色袋子　她一看嚇傻...裡面竟塞170萬現金！失主15字羨煞網友

酒量不好就別談戀愛了！他被灌醉「女友扶頭」…下秒好友就吻上

阿嬤沒帶鑰匙垂降9歲孫爬窗　繩斷孫狂喊：腳麻沒力了！

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

綠民調「最需更換內閣」陳明通上榜　陸委會：虛心受教

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮看手機抓姦...霸氣「全要回來」

對岸阻我參加WHA　邱垂正：證明陸方以政治干預健康人權

川普拿911、珍珠港比新冠　華春瑩：中國不是敵人「遺憾有人四處甩鍋」

王貞治盃／大份量麥當勞加持！李展毅再見轟　北市保生機

43歲才起步！銘傳女教授蹲圖書館「狂挖好股」　300萬5年滾千萬

狗老大找到新家...卻不捨分離同伴　愛爸：希望牠能比之前幸福

「一眼就愛上」1.2億內湖豪宅　港星定居大陸仍在台置產

中職／陳凱倫生涯第3度登板　只用1球雙殺就下班

快訊／川普貼身武官「確診感染新冠病毒」　白宮急發聲明回應了！

懶妹必備清爽質地「雪酪卸妝膏」　一秒就把全臉彩妝卸乾淨

6分之1是外籍　美國參議員提案4萬張綠卡留住醫護

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊「補刀」　網笑：這樣母湯喔

馬俊麟妻剖腹產前一天「自己捧著肚子去住院」：不想麻煩家人

大陸熱門新聞

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

6歲女童獨自生活幼稚園1年！爸媽：養不起

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

天天戴耳機！31歲男突雙耳失聰

79歲老婦遭活活「倒進去」墓穴！

台灣爭取參加WHA　陸外交部：中央政府已安排好

帶著癱瘓前夫出嫁！一家五口生活美滿　鋼鐵OL：不後悔

2孩童遇隨機殺人慘死　兇嫌有精神病史

廢棄墓地傳出呼救聲！　狠兒「活埋」79歲老母

3歲兒17F墜亡！鄰居嘆：睡醒找媽媽

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮霸氣「全部要回來」

老人公車突失禁　嫩妹秒幫忙清大便

更多熱門

相關新聞

台無法參與世衛大會　國台辦回應了

台無法參與世衛大會　國台辦回應了

美國近期在國際上不斷為台灣發聲，極力爭取加入世界衛生組織大會（WHA）。對此，國台辦發言人馬曉光今（7日）回應，「美國有人公然支持台灣加入世界衛生組織，是將防疫議題政治化，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，我們堅決反對。」

日本批准瑞德西韋　治療新冠肺炎

日本批准瑞德西韋　治療新冠肺炎

美華裔教授遭槍殺！警方稱與研究無關

美華裔教授遭槍殺！警方稱與研究無關

美限制晶片對中出口　參議員警告：自傷經濟

美限制晶片對中出口　參議員警告：自傷經濟

陸委會：無政府科研人員參加陸計畫

陸委會：無政府科研人員參加陸計畫

關鍵字：

新冠肺炎中國國台辦兩岸陸委會邱垂正WHOWHA世界衛生組織世界衛生大會一中原則九二共識國台辦

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

更多

最夯影音

更多
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加
林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面