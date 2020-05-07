陸委會：中共錯誤引述國際決議　以政治手段阻台出席WHA

▲台灣能否參與世界衛生大會WHA受到關注。（圖／翻攝自WHO官網）

記者陳政錄／台北報導

對於台灣參與世界衛生大會（WHA）議題，大陸國台辦發言人馬曉光今天引述聯合國大會2758號決議，將台灣無法參加的責任歸咎於民進黨。對此，陸委會晚間發表聲明強調，中共昧於事實、錯誤引述國際文件及決議，無助於兩岸關係發展。

陸委會首先聲明，台灣在歷史及國際法文件中，從未一日歸屬於中華人民共和國，台灣2300萬人民也從未接受中共所片面設定的「一中原則」；任何以政治因素干預人類的健康權益，不是文明國家應有的作為。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會重申，中華民國是主權國家，中共當局一再錯誤引用聯大第2758號決議等，排除及孤立台灣參與國際社會，不僅違背聯合國創立的普遍性原則及世衛憲章，更剝奪台灣人民權益。



陸委會解釋，2758號決議案僅處理中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。因此，北京的片面說法，昧於事實，台灣絕不接受。

據了解，世界衛生大會(WHA)預計5月中旬舉行，雖WHO因政治壓力未邀我與會，但台灣正積極向國際表明台灣在醫藥衛生的專業實力，以及參加的必要性，亦得到美國、日本、紐西蘭等國家政要聲援。

對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天在面對上述議題時表示，台灣是中國不可分割的一部分。他並說，1945年，中國人民同世界各國人民一道取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復，重回祖國懷抱。

馬曉光強調，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。此外，1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。

▲大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣參加WHA的政治基礎不復存在，責任在民進黨。（圖／ETtoday資料照）

他認為，上述決議，從政治、法律、程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則；聯合國亦多次重申，將堅持按照聯大2758號決議處理台灣問題。

馬曉光認為，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

陸委會發言人邱垂正回應說，中共宣稱我方拒絕「一中原則」的「九二共識」、失去參與WHA的政治基礎，已經非常明確證明以「政治」侵害「健康人權」。陸委會正告對岸必須正視兩岸現實，勿再以負面手法壓迫台灣，這無助於兩岸良性互動。

邱垂正今天下午呼籲，WHO在疫情當下，應守護全球民眾的健康安全，不應受單一國家政治主張的操控，只有台灣民選政府才有權代表台灣；我政府將繼續與國際合作爭取參與，並和WHO方面持續交涉。

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