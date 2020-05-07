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美限制晶片對中出口「擴大軍方買家定義」　參議員警告：將自傷經濟

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▲▼半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨的參議員憂心，限制對中出口晶片，應該考慮避免對經濟造成傷害。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

在美國政府祭出對中國的晶片出口限制之際，幾名共和黨參議員敦促總統川普避免傷害美國晶片製造商，他們認為晶片產業對於抗擊疫情和美國經濟至關重要。因為在6月即將生效的新規定當中，擴大了對於「軍方買家」定義的解釋。

根據《路透社》報導，在一封日期為6日的信函中，6名參議員對美國商務部上周發布的新規表示擔憂。新規可能限制對中國的晶片和其他技術出口，以防被中國用於軍事用途，新規之一是擴大對軍方買家的定義，或將使美國政府能夠阻止對中國出售半導體生產設備等產品。

該規定和另一項規定將在6月生效，而且沒有允許業界對最終版本發表意見。新規還取消了允許某些美國技術在出口給非軍事實體和用於非軍事用途的情況下無需獲得許可的例外情況。

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

▲美國為了避免出口晶片備用在軍事用途，做出相關出口限制。（圖／翻攝央視）

參議員信中寫到，「我們擔心商務部發布了幾項與半導體有關的新規最終版本，不與業界磋商，也沒有充分考慮對經濟的影響。」

「在當前經濟危機和不確定性的時刻，我們敦促商務部謹慎行事，徵求業界的反饋，並確保提案不會對美國經濟、技術領先地位以及對抗疫至關重要的供應鏈造成不可預見的破壞性影響。」

白宮和商務部沒有立即回覆或評論請求。

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