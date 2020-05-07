恐紓困之亂壓垮第一線窗口　張麗善一早前往關心申辦情形

▲張麗善7日上午到大埤鄉公所關心民眾申辦狀況，並建議中央在排富情況下，全面現金發放每人一萬元，不僅能照顧全民，也讓人民有感避免「紓困之亂」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院宣布「無加保工作者」可申請紓困金政策，雲林縣政府昨日召開記者會，宣布「備齊證件無則切結、從寬從速、速審速發」三原則，請公所受理申辦；張麗善7日上午到大埤鄉公所關心民眾申辦狀況，並建議中央在排富情況下，全面現金發放每人一萬元，不僅能照顧全民，也讓人民有感避免「紓困之亂」。

行政院發布「急難紓困實施方案」，針對「無加保工作者」排富發放1萬元，6日開始各鄉鎮市公所湧入許多民眾欲申辦，但因中央法令及公文標準認定困難、一日數變，加上程序繁瑣不易辦理，又缺乏更細緻的配套辦法，引發各鄉鎮市公所第一線承辦人員「無法適從」。

雲林縣長張麗善今日前往大埤鄉公所關心民眾申辦情形，張麗善表示，紓困方案到目前為止，都是在引發民怨後，中央才做紓困的調整，許多配套措施不夠完善，造成基層鄉鎮市公所一時無法因應，引發「紓困之亂」。

張麗善說，雲林縣府已即時調整執行作業程序，希望鄉鎮市公所能從速、從簡、從寬認定，並速審速發，鄉親只要攜帶身分證及存摺並簽切結書，公務人員就受理，讓有需要協助的弱勢鄉親及時獲得紓困補助。

張縣長也呼籲，中央的「急難紓困實施方案」即日起到6月30日都可申辦，鄉親若急需這筆紓困金就趕緊申請，各公所會為鄉親做最快速、有效率的服務，如果可以暫緩的話，不必急於這幾天到公所排隊，因為最近天氣炎熱，排太久怕民眾身體不堪負荷，希望鄉親分散人流申請。

大埤鄉公所針對「急難紓困實施方案」，增設專案諮詢窗口，會一直持續到6月底，提供民眾最有效率的服務。大埤鄉公所表示，公所特地增設專案諮詢窗口，由兩位同仁專責服務持續到6月底，如果申辦民眾增加，也會加派人力協助。



南和村長翁素蘭也說，中央一公布要發1萬元，村民紛紛詢問她如何申請，但村里辦公處沒收到公文，根本不知道怎麼申請，只好請村民們到公所詢問，希望中央能訂定明確標準並告知村里長，方便他們向村民解說，或者在排富後直接每人發放一萬元，大家通通有獎，省去申請、認定等麻煩。



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