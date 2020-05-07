開車門「瞬間擊落」後方騎士　噴飛倒地畫面驚悚曝光

▲虎尾鎮7日上午張男將汽車停放於光明路旁，下車開啟車門時瞬間撞上後方行進機車騎士，警方將肇事駕駛依道路交通管理法開罰1200-3600元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

汽車駕駛路邊停車開車門擊落機車騎士肇事層出不窮，雲林縣虎尾鎮7日上午發生一起開車門不慎與後方機車騎士發生碰撞事件，一名張姓駕駛於光明路邊停車欲下車洽公，開啟車門瞬間撞上一名周姓機車騎士，騎士撞擊後噴飛倒地，所幸僅受輕傷，送醫後無大礙，警方將肇事駕駛依道路交通管理法開罰1200-3600元

雲林縣虎尾鎮行政路週邊為多家行政單位，7日上午8點一名民眾張男（63歲）前往洽公將汽車停放於光明路旁，疑似忙著拿取辦理文件下車時未多注意後方來車，開啟車門時瞬間撞上後方騎乘機車行進接近的周翁（73歲），造成周翁噴飛倒地，所幸周翁僅受擦挫等輕傷，送醫後無大礙。

民眾提供影像驚悚呈現汽車任意開門害騎士慘摔，虎尾警方表示，周男今日上午欲前往附近洽公，因開啟車門不慎肇事，警方按《道路交通管理處罰條例》第 56-1 條，「汽車駕駛人臨時停車或停車時駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事」者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

虎尾警分局交通組亦呼籲駕駛人，開車門時謹守下列5步驟，以確保安全：

1、仔細查看下車側邊後照鏡。

2、轉身擺頭向後看。

3、確認安全無人車。

4、反手（內側手）微開車門至可下車的間隙。

5、探頭確認安全後儘速下車並關車門。

▲虎尾鎮7日上午張男將汽車停放於光明路旁，下車開啟車門時瞬間撞上後方行進機車騎士，造成周翁噴飛倒地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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