「簽切結書也沒人可查核」　公所人員無奈：1萬紓困金釣出貪婪



▲擴大紓困第二日，仍有不少民眾前往申請。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

行政院首波紓困計畫從4月24日開始實施，由於條件嚴苛，造成許多民眾看得到吃不到，行政院長蘇貞昌再公布擴大疏困方案，符合4項條件者，即可申請，6日開辦以來，在全台公所引起人潮，不過，有民眾怨吃不到看得到，也有公所人員私下表示，來「申請得人很多，但真正需要的卻不多」，更無奈的表示，這一波疏困，把人性的貪婪都放大了。

第二波擴大紓困方案申請條件必須符合4項要件：原有工作，因疫情影響工作及家戶收入減少，致家庭生活受困。未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。家戶收入＋存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）之總數／家戶人數＝當地每人每月最低生活費1.5倍以上未逾2倍。

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▲公所人員坦言，雖然有簽切結書，但查核機制並未完善，仍有漏洞。



6日擴大申請首日，雖然各公所都有2、300人前往填單，但實際符合資格的人數卻非常少，新竹縣轄下13個公所初步符合資格的僅45件，而新竹市則有179件收件數。

公所人員私下表示，政府開辦「紓困金」的出發點是好的，但卻因「玉蘭花」例，引來許多困擾，大多數根本不是「真正需要的人」，有不少是原本就退休、沒上班的民眾來申請，純粹是抱有不拿白不拿的心態來的。「不論怎麼訂規則，都會有人鑽漏洞。」有不願具名的鄉鎮長就表示，也有日子過得還不錯的民眾，到公所申請紓困，但是人家符合資格，我們能怎麼辦，能不給他通過嗎？

也有民眾是自稱工作受到疫情影響，但卻無法舉證，無法舉證的民眾，雖簽下切結書，但公所人員也坦言，「實際上公所根本沒有人力可以去查核是否屬實」，對紓困措施也痛批，「只要是發錢，就會釣出貪婪」、「是防疫以來的最大敗筆」。

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