擴大急難紓困開辦　台東縣府再說明補助對象與申請方式

▲中央擴大急難紓困補助，符合補助資格的民眾，自即日起可到各鄉鎮市公所辦理。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

中央於宣布擴大急難紓困補助對象，並自6日起受理申請，依條件對象即可領取1萬至3萬元不等補助，台東縣政府呼籲符合補助資格的民眾，自即日起可到各鄉鎮市公所辦理。



台東縣政府表示，民眾符合「原有工作且因疫情請假或無法從事工作致生活陷困、無加入任何社會保險者、未領取政府機關紓困相關補助津貼」等資格，「家戶平均每人每月生活費」低於當地每人每月最低生活費1.5倍者，即可領取1萬至3萬元不等補助。

台東縣政府社會處陳淑蘭處長指出，對於因疫情影響，導致工作及家戶收入減少者，中央宣布再擴大補助對象，對有工作者但未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，且未領取其他政府機關相關紓困補助、補貼或津貼，家庭生計因疫情陷入困境者提供紓困金。

以台東縣林先生一家3口為例，由於本縣平均「每人每月最低生活費」為1萬2,388元，換算1.5倍為1萬8,582元，林先生家戶月均收入2萬元，加上家戶總存款47萬元，由於家戶內每人存款15萬元免納入計算，一家扣除45萬元後，家戶月均收入再除以3人，換算下來，林先生的「家戶每人每月生活費」等於1萬3,333元，低於1萬8,582元，即符合領取資格。



有關補助金額計算，社會處說明，只要民眾「家戶平均每人每月生活費」低於當地「每人每月最低生活費」1.5倍者，即可申領1至3萬元紓困金；「家戶平均每人每月生活費」介於當地「每人每月最低生活費」1.5至2倍間，即可申領1萬元紓困金。

社會處提醒民眾申請急難紓困時，要準備身分證件、實際共同生活戶內人口的存簿，及全戶存摺，以及從事工作受疫情影響的證明，由公所受理後核定。

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