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紓困爆負評！PTT戰神「第一步就錯了」　揭真相：很多沒繳稅的比誰都有錢

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▲▼南投市公所紓困專案。（圖／記者張弘昌翻攝）

▲南投市公所。示意圖，與本文無關。（圖／記者張弘昌翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中央紓困專案引發地方之亂，諸如「看得到吃不到」、「申辦資格、流程不明確」等問題掀起爭議，而原本良善的立意，也遭到撻伐。PTT名人蘇美戰神（sumade）就點出關鍵問題，直言「在無法確認到底是不是窮人的狀況下，政府一旦發錢，就註定是錯誤的開始。」

台灣疫情工作進入紓困階段，從勞工10萬元紓困貸款、3萬元補助金，一直到6日上路的1萬元申請方案，大批民眾擠爆各公所，各地也傳出質疑聲浪。眼看紓困之亂四起，戰神點出其中一個很大的癥結點，「哪些人生活上有難關，第一直覺會想到繳稅。正常情況下，繳稅越多的人越有錢；那沒繳稅的人應該是沒有錢囉？很可惜...台灣很多沒繳稅的人，生活比誰都還要優渥。

請繼續往下閱讀...

他表示，「除非像國稅局查稅一樣，特定一群人長期監視觀察，他到底平常是過著怎樣的生活，不然根本沒有辦法得知到底是不是窮人。在你無法確認是否為窮人的狀況下，一旦發錢註定是錯誤的開始，因為不管你怎麼做，都不會是對的 ，做了就是找罵挨。」

▲▼侯友宜視察因應疫情擴大急難紓困區公所作為-汐止區公所。（圖／記者黃克翔攝）

▲汐止區公所急難紓困金申請情況。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

至於如何將罵聲降到最低，戰神提到，「就是通通有獎，只要有身分證，憑證就發錢，這種方式雖然錢沒花在刀口上，連身家百億的有錢人也能領，不過罵的人絕對是最少的。」

因此，他認為，「第一要件就是先分清楚，到底哪些人是真正的窮人，做不到還是乖乖使用通通有獎這種爛方法，防疫和生命有關，紓困和金錢有關，表面上生命比金錢重要，但在生命沒有立即威脅的情況下，金錢才是最重要的，斷人財路和殺人父母...都一樣是不共戴天之仇。」

對此，鄉民也紛紛回應，「通通有獎才不是爛方法，繳稅的沒有領到錢被剝奪感很重」、「這篇推起來，通通發比較實際」、「台灣人就是為了省一塊搶破頭啊～」、「我看完就猜是戰神了」、「認識一堆攤商，一毛稅金、一毛勞保國民年金沒繳過，還可以領補助；我每年乖乖繳稅，換來的是次等公民的待遇...呵呵」。

ET快訊
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