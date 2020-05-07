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2020羅東藝穗節也受疫情波及　鎮長吳秋齡：轉型成在地藝文巡禮

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▲▼羅東鎮長吳秋齡7日表示，2020羅東藝穗節轉型成在地藝文巡禮。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲羅東鎮長吳秋齡表示，2020羅東藝穗節轉型成在地藝文巡禮。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

自2002年開始舉辦的「羅東藝穗節」，每年盛夏創造了聲名不墜的藝術活動品牌。2020羅東藝穗節因應疫情轉變，將於6月15日起推出「森入羅東小旅行」、「做伙來羅東宣傳片募集」、「森林奇境裝置藝術」、「羅東智慧城市地圖-遊城競賽」系列活動，邀請在地居民、社會大眾深入認識羅東，打造兼顧在地扶植及文化傳承的藝文巡禮。

▲▼羅東鎮長吳秋齡7日表示，2020羅東藝穗節轉型成在地藝文巡禮。（圖／記者游芳男攝，下同）

羅東鎮長吳秋齡表示，2020羅東藝穗節將化整為零辦理「森入羅東小旅行」，由文史專家、文化廊道志工導覽解說，傳遞關於文化景點、廟宇、檜木、先民與土地的美好故事，同時讓在地耆老、民眾在社區各地點訴說生活的點滴，傳承在地記憶。此外，透過「做伙來羅東宣傳片募集」邀集年輕世代以短片呈現羅東特色，讓在地的人物、店家、地景、故事深刻地被記錄與推廣。

暑假期間，中山公園將營造「森林奇境裝置藝術」，以視覺創意妝點公共場域，邀請民眾落實防疫之餘，也能放鬆享受生活；同時邀請鎮內旅宿業者、餐飲業者一同推出超值優惠，吸引國人前來羅東觀光旅遊，活絡鎮內經濟。

而為配合2020年羅東藝穗節轉變型態，將啟動「羅東智慧城市地圖-遊城競賽」計畫，期待創建一套羅東的故事，搭配虛擬實境技術，逐步建立羅東自導設施，讓民眾透過手機APP在鎮內尋寶，感受羅東小鎮的生活溫度。

2020年是羅東藝穗節19周年，2021年將邁入20周年，藉此次疫情無法舉辦踩街、大型舞台表演等活動之際，邀請鎮民、青年學子、創意工作者一同為羅東文化觀光紮根，深蹲後再出發，共同期待羅東藝穗節20周年！

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