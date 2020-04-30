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涉偷保管箱2千多萬財物！黃嫌移送　受害人哭訴：死人、活人都會找你

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記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉農會爆發保管箱2千多萬元竊案，涉案33歲黃姓技工30日下午解送檢方時，一女姓受害人因對過世爸爸唯一印象的黃金印章戒指也失竊，她大聲向黃嫌哭訴：「死人活人都會找你！」。受害人悲傷之心令人不捨。

▲▼涉及五結農會保管箱2千多萬元竊案的黃嫌（上圖中）被解送時，被一名受害人哭訴：死人活人都會找你。（圖／記者游芳男翻攝）

▲涉及五結農會保管箱2千多萬元竊案的黃嫌被解送時，被一名受害人哭訴：死人活人都會找你。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼涉及五結農會保管箱2千多萬元竊案的黃嫌（上圖中）被解送時，被一名受害人哭訴：死人活人都會找你。（圖／記者游芳男翻攝）

百年老店的宜蘭縣五結鄉農會保管箱爆「內鬼」竊案，涉重嫌的33歲資訊室黃姓技工29日下午落網，黃嫌至30日下午解送檢方前仍否認犯案，且警方仍在追查額逾2千萬元金飾的去向。

30日下午黃嫌從警局被依竊盜、業務侵占罪解送檢方時，一受害人向黃嫌哭訴：「我爸在我12歲就死了，林場工人一年半載回家一次，每次回家梳洗完，就會戴上他唯一的黃金印章戒指，把我捉到面前，把一年的亂髮剪成妹妹頭，他說就是要我乾乾淨淨做人，亮亮的戒指和我的落髮是我對爸爸唯一的印象。「小黃，你爸沒教你的，我爸來教你，總統要叫我頭家，警察領我的薪水，死人活人都會找你！」

五結農會保管箱遭竊，主要損失物品以金飾居多，警方目前仍在追查遭竊的金飾去向，截至30日下午為止被害人已達20餘人，損失金額已逾新臺幣2仟萬元。

警方調查也發現，黃嫌在2018年間，陸續在宜蘭縣內向銀樓變賣金飾，是否與遭竊金飾有關，正逐一過濾釐清中。

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