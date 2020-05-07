國外確診患者會「神經刺痛」！張上淳：台灣只出現水泡症狀

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心7日下午召開例行記者會，對於國外出現新冠病毒攻擊人體皮膚神經系統，導致出現水泡、青斑甚至是神經刺痛的狀況，專家諮詢小組召集人張上淳表示，國內有案例會出現水泡症狀，不過目前為止都沒聽到有神經刺痛的個案。

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根據英國《衛報》報導，國際研究發現部分新冠肺炎患者身上出現水泡、結膜炎外，皮膚外觀也會因血氧供應不足產生網狀青斑、組織壞死，感受到發麻、刺痛感。

張上淳表示，先前國外報導說有些新冠肺炎冠者身上會起疹子和水泡，報告中也特別提到腳趾頭上會出現水泡狀況，不過台灣國內只有少部分的患者有同樣症狀。至於國外文獻指出，病毒會攻擊皮膚神經系統，導致患者身上出現網狀輕斑或是神經刺痛的狀況，張上淳表示，目前國內並沒有聽到有主治醫師回報此狀況。

台灣今（7日）新增一例境外移入確診個案，20多歲女性今年到卡達工作，在當地曾染疫治療，返台後檢驗陰性進行居家檢疫，沒想到出現腹瀉症狀，再度採檢又是陽性。張上淳說，國內患者也常見陰陰陽陽的狀態，這並不屬於特例。

針對該個案狀況，指揮官陳時中先提到「台灣最長的住院病人有81天到83天，中間也是陰陽反覆。」張上淳則表示，這個案例也是有點呼應國內曾見的狀況，且國外很多臨床也發現，二採陰又復陽也很常見，所以台灣才都會採用三採陰性。

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