五結鄉農會保險箱遭竊逾千萬　疑「內鬼」黃姓技工落網！父親身分曝

▲五結鄉農會爆疑「內鬼行竊」保險箱逾千萬竊案！。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

百年老店的宜蘭縣五結鄉農會，爆保險箱千萬竊案，疑「內鬼行竊」涉重嫌的33歲黃姓技工29日下午落網，雖然黃男否認犯案，仍被警方依竊盜或業務侵占罪利送偵辦。黃姓技工的父親是宜蘭縣某農會前任總幹事，他不相信兒子會涉案，也不願多談此案。

宜蘭縣五結鄉農會29日爆保險箱千萬竊案，單是張姓用戶就捐失約3百餘萬元金飾，農會也擠進上百名其他用戶來查看租用的保險箱物品是否也遭竊。目前，已知有十七個保管箱物品有短少情形，檢警在調查釐清遭竊物品與金額中。

農會資訊室管理的保險箱千萬竊案中，被農會免職，疑「內鬼行竊」涉重嫌的33歲室訊室黃姓技工，29日下午2時許，在羅東鎮南門路被拘提到案，警方偵訊時，黃男否認犯案，但警方認定黃男涉及竊盜或業務侵占罪，將他移送偵辦。

保險箱千萬竊案，警方調查發現在農會任職長達9年、保險箱業務代理人黃姓技工於2月16日、3月22日假日未向主管報備，擅自進入農會破壞監視系統，涉有重大嫌疑，經確認後農會已立即將黃姓技工調職，相關失職人員也予以記過處分。

▲宜蘭五結鄉農會保險箱傳出竊案，總幹事李林欽（中）向民眾致歉。（圖／記者游芳男攝）

農會保險箱爆發員工疑似堅守自盜醜聞，引發民眾29日飛奔前往現場檢查財物是否有遭竊，針對理賠內容，向社會大眾公開道歉的農會總幹事李林欽表示，如若民眾財物真有損失、法院判決確定後，農會將會依合約內容賠償5萬至50萬元不等，倘若損失金額逾50萬，也將再視法院判決結果決定是否再做處理。

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