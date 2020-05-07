福斯：中國市場需求恢復去年水準　消費者「棄公共運輸」買汽車

▲中國疫情趨緩，各項需求也逐漸復甦。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

德國福斯集團（Volkswagen）6日表示，中國市場對福斯旗下汽車的需求已恢復至接近去年同期水平，顯示疫情影響下，消費者避免使用公共運輸工具，轉而選擇汽車的趨勢，也代表著中國市場的復甦正在加速。

▼考量到公共交通可能的傳染風險，許多消費者都選擇開車。



福斯集團指出，福斯旗下汽車4月中國銷量同比僅下降2%，儘管同期中國汽車市場總銷量據估計下降了約7%，「預計在中國的業務將於5月達到與2019年同期相同的月度水平。」

福斯品牌分管銷售的董事會成員史塔克曼（Juergen Stackmann）提到，疫情影響下，中國消費者希望避免使用公共交通工具，轉而選擇汽車，因此汽車需求開始反彈，中國市場逐漸呈現V型復甦。

史塔克曼還說，與歐洲不同，中國仍有許多首次購車者，且在中國放寬封鎖限制之後，福斯旗下品牌捷達（Jetta）的市場份額有所上升。

不過，史塔克曼也強調，中國的V形復甦不太可能在歐洲複製；歐洲的經濟好轉速度將會較慢，「預計義大利，西班牙還有法國將需要更長的時間恢復，挪威、瑞典、丹麥和德國等北歐國家的情況則要好一些。 」