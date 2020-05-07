美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

▲新冠肺炎疫情對美國造成嚴重影響。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美近日在新冠肺炎病毒源頭的議題上多次交鋒，中共黨媒《人民日報》旗下《海外網》7日刊登評論，質疑美國德特里克堡的陸軍傳染病醫學研究所關閉後又重啟，疑點重重，欠世界明確解釋，「美國政客不顧國際科學界共識，執意散佈關於病毒源頭的謠言之前，是不是應該向世界作出解釋？」

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評論針對德特里克堡的研究所提出了三個問題，第一個問題是「德特里克堡生物實驗室突然關閉到底出於什麼原因？」評論提到，作為美國軍方唯一一個生物安全四級（P4）實驗室，德特里克堡生物實驗室自1969年以來一直是美軍最重要的生物防禦技術研究機構，儲存有埃博拉病毒、炭疽桿菌、布魯氏菌等數十種致命的「特定生物製劑與毒素」，開展與其相關的檢測試劑、藥物、疫苗等實驗研究。2019年7月，美國疾病控制與預防中心（CDC）要求德特里克堡生物實驗室停止進行「特定生物製劑與毒素」研究，但並未對外公佈詳細的調查報告。

評論指出，目前已知的「因為沒有足夠的系統來淨化實驗室工作產生的廢水」「工作人員違規打開高壓艙室的門」等說法，只零星見諸於《弗雷德里克新聞郵報》等極少數美國媒體的報導中，正因為信息的不透明，今年3月10日，白宮請願網站上出現一道特殊的情願帖，要求美國政府公開去年7月「關閉」德特里克堡生物實驗室的真正原因，「工作人員違規操作，是否造成了病毒洩露？造成了什麼病毒洩露？對這些問題，美國欠世界一個解釋。」

第二個問題為「德特里克堡生物實驗室為何事故頻出？」評論提到，2019年7月德特里克堡生物實驗室被關閉，並不是該機構首次出事故，早在20世紀90年代初，德特里克堡生物實驗室就曾發生炭疽等致命菌株、毒株丟失事件。2001年引發全美恐慌的炭疽攻擊事件，就曾被美國聯邦調查局指控嫌疑人來自德特里克堡生物實驗室，這招致德特里克堡生物實驗室聲譽一落千丈，「人們不禁要問，一個如此重量級的實驗室為何事故頻出？」

評論指出，這個答案，或許可以從2016年美國國防部督察長辦公室發布的一份關於軍事生物研究企業的審計報告中找到蛛絲馬跡。這份審計報告指出「公眾的健康和安全處於危險之中」，因為這些實驗室存在「使用未經驗證的研究方案，缺少定期的檢查、甚至是不被檢查，有明顯的但未被國防部糾正的缺陷和漏洞」等問題，「有鑑於此，人們有合理理由懷疑，此次關於德特里克堡生物實驗室的調查是否公正客觀？調查結果是否經得起第三方檢驗？」

第三個問題為「美國在全球範圍建立了多少用途不明的生物實驗室？」評論提到，德特里克堡生物實驗室關閉事件，引發了人們對美國全球生物實驗室的更廣泛質疑。俄羅斯衛星網1月16日援引俄聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫的話報導稱，美國在全世界建立的軍用生物實驗室已超過200個，」儘管美國聲稱在海外設立生物實驗室的目的是進行生物監測、為發展中國家提供援助、研發防禦生物襲擊的手段和方法，但其真正意圖和高度的不透明性已經引起了當地的質疑和警惕。」

最後，評論強調，當美國政客不顧情報界信息、國際科學界共識執意散佈關於病毒源頭的謠言之前，「是不是應該就上述三個問題向世界作出解釋？」