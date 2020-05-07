海外疫情釀零件缺貨　上海特斯拉也傳「暫時停工」

▲航拍特斯拉上海超級工廠。（圖／取自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

由於美歐新冠肺炎疫情嚴峻，電動車巨頭特斯拉在美國的工廠於3月起陸續停工後，據陸媒《36氪》披露，經內部人士轉述，位在上海的特斯拉超級工廠，同樣也沒有倖免於難。目前工人自5月1日起休假後，並未在6日如期開工，僅部分工序維持運轉，預計到9日才能有整車從生產線下線。

值得注意的是，在此之前，為彌補美歐市場的萎縮，特斯拉4月於中國市場上動作頻頻，包括推進較現有規模還大兩倍的二期工廠建設、進駐大陸的第三方電商平台，以及宣布自5月1日起，調降陸產Model 3售價，加上補貼下探至27.155萬元人民幣，約合新台幣114萬8890元就可入手等。

▲上海市委書記李強上月才與特斯拉CEO馬斯克進行視訊連線對話，提及要加快推進上海超級工廠建設。（圖／取自上海發布）

不過，在上海工廠尚未完成100%的大陸國產化前，多位特斯拉員工和行業人士透露，此次特斯拉上海工廠暫時停工，至少有一部分原因，是海外零部件供應的問題。

內部人士透露，特斯拉除了位於美國內華達州的零部件工廠，正面臨14天的停工狀態外，其他影響較大的還有加州的弗里蒙特工廠在3月初宣告停工、以及墨西哥政府4月進入國際衛生緊急狀態，「尤其是墨西哥，大量美國汽車公司的零部件，甚至中國汽車公司的部分零部件都在墨西哥生產，特斯拉也不例外。」

陸媒報導坦言，雖然上海特斯拉自去年投產以來，積極提昇國產化率，並預計在二期工廠完成後，投入Model Y轎車的量產，但顯而意見的是，新冠疫情的蔓延，已經讓特斯拉唯一正常運轉的中國工廠未能倖免。

據特斯拉日前公布的2020年第一季財報顯示，該期間公司在全球交付車輛達到8.84萬輛，其中中國市場就貢獻了1.67萬輛，讓特斯拉在疫情影響下，仍達成連續三季盈利，為成立以來首次。

按GAAP（通用會計準則）計算，2020年第一季，特斯拉營業利潤為2.83億美元，營業利潤率為4.7%。此成果也讓特斯拉宣布，要將上海工廠原先每周3000輛轎車的產能，在幾個月內提升到4000輛以上。

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