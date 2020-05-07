為了1萬元「玉蘭花」大漲！民眾搶賣領補助　每串售價比珍奶還貴

▲盧秀燕說，確實有民眾拿著玉蘭花照片去公所申請。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

中央倉促推出擴大急難紓困方案，卻因為辦法不明確造成民怨，台中市議員陳政顯6日表示，玉蘭花原本1串30元竟漲至50元，原因是很多人爭相購買，大家都以為拍照存證，就可以申請1萬元，陳更嘲諷行政院長蘇貞昌的紓困其實是「舒睏」，不知民間疾苦，市長盧秀燕也無奈笑著回答，確實有很多民眾拿著照片申請，但是否核可仍未知。

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▲張瀞分建議中央乾脆發放現金。（圖／國民黨團提供）

台中市議會6日進行第3屆第3次定期大會，中央擴大急難紓困方案持續延燒，陳政顯說，中央疫情中心指揮官陳時中團隊盡心盡責防疫，反而是行政院長蘇貞昌的紓困方案，根本就是「舒睏」，舒服的在睡覺，搞不清楚民間疾苦，周一宣布即日起擴大加碼紓困，結果辦法還不周延，造成地方人仰馬翻，大家全擠到公所，民怨四起。

陳說，行政院長胡亂發言，造成地方政府挨罵，民眾都在抱怨，為何那麼麻煩，乾脆1人發1萬，公務員審查排富的時間和人力成本，就遠超過所負擔的經濟，連陳時中都覺得很難算，民眾更是何其無辜。

他拿出1串玉蘭花說，現在1串50元，漲了20元，因為大家搶著買，花就變少了，很多人是為了申領才買來合照。

市議員張瀞分也說，民眾排隊搶買口罩之亂才剛緩和下來，現在又為了申請紓困大排長龍，而且排隊還不一定領得到，紓困內容非常複雜，她光是照著念就氣喘吁吁，一般民眾怎麼可能搞得清楚，而且弱勢民眾誤以為只要拿身分證登記就可以領到，事實上並非如此。

她說，世界各國沒有像台灣這樣辦紓困的，美國、日本、香港和新加坡都是直接匯錢給公民，政府何不以最簡單直接且迅速的方式發放現金。

盧秀燕證實，真的有民眾拿著賣玉蘭花、舉廣告牌和賣口香糖的照片去公所申請，市府作法是先收件，等辦法明確後，再來協助民眾申辦。

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