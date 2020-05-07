政院5/4擴大紓困⋯衛福部「當晚才發文」！蘇麗瓊：以為公所很熟悉

▲衛福部次長蘇麗瓊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣布擴大紓困方案，卻導致公所人員忙翻天，也引發民怨，衛福部次長蘇麗瓊表示，行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，衛福部4日深夜才發文通知鄉鎮公所，她表示，原以為紓困與一般的急難救助一樣，所以公所人員很熟悉，承認有所疏失，強調「所有指責我們都接受」。

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行政院日前宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，如果家戶內每人每月生活費經過計算未達該地區最低生活費1.5至2倍者，每戶發放1萬元，預計有18萬人符合資格。但是相關申請必須準備存摺、因疫情影響工作證明文件，開放申請首日各地區公所都湧現排隊潮。

為簡化申請程序，行政院6日下午宣布，民眾只需攜帶身分證，其它如戶口存摺，未具有社會保險身份、未領取其他政府紓困補助證明的文件都可免附，政府機關會幫忙查詢，相關的工作因疫情影響無法提出證明者可「簽切結書」。

▲行政院宣布擴大紓困。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

立法院社福衛環委員會今日邀集蘇麗瓊列席報告並備質詢。立委蘇巧慧表示，衛福部公文不清楚，實施時間未載明，也沒有相關人員說明，導致公所同仁不了解作業程序，引發民眾跳腳。

蘇巧慧表示，衛福部在記者會上說，只要有身分證、切結書就能領錢，結果到了現場還要攜帶其他證件，民眾當然無法接受，此外近日玉蘭花批發價上漲，就是因為大家都去買玉蘭花，充當領取紓困補助的證明。

蘇巧慧表示，衛福部好不容易守住防疫，防疫做到全國都鼓掌，社福政策卻讓好事變壞事，錢想發出去卻發不出去，同樣一個衛福部怎麼會兩個政策落差這麼大，「部長陳時中情何以堪？」

蘇麗瓊表示，昨日接受10313件紓困申請，審核通過的比例很低，還需作業時間，她表示，接受外界所有批評，這次本以為是例行性的社會救助，以為所有公所人員都很熟悉，才導致現在的結果，「是我們的錯誤」，公文發放時間太趕、內容不清楚，「所有指責我們都接受」。

▲立委蘇巧慧質詢。（圖／記者屠惠剛攝）