罷韓投票所最新進度96.6%　中選會：差62所未完成洽借

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

有關高雄市長韓國瑜罷免案投開票所洽借情形，中選會6日晚間表示，已完成洽借的投開票所數有1761所，尚有62所未完成洽借，完成洽借的比率為96.6 ％，預計仍將完成高雄市選委會決議設置1823投開票所的既定目標。

中選會說明，根據各區公所回報給高雄市選委會的最新統計，在38個行政區中，包括苓雅區等36區已完成洽借，僅三民區、鳳山區2區尚未完成洽借，其中三民區有49所，鳳山區有13所。

中選會及高雄市選委會表示，感謝各界的支持，尤其是各區區長及各區公所同仁的努力。

中選會提到，對中央機關(構)、國立大學與高中職、公營事業等對高雄市選委會與各區公所辦理選務的支持表示感謝，讓投開票所的設置作業在原先進度落後的情況下，得以轉為接近完成，預計可讓中選會及高雄選委會的選務工作順利推動。

中選會重申，維持1823投開票所數是保障高雄市民的投票權利，更是配合防疫的基本需求，對於尚未完成洽借的投開票所，高雄市選委會也會請尚未完成洽借的區公所繼續努力。

中選會強調，各界關心的選務防疫工作，選務機關與高雄市政府及各區公所已做好準備，一定會落實辦理各項選務防疫措施，讓市民安心投票。

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