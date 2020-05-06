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日本10歲以下兒童　新冠確診人數激增

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▲小孩,孩子,兒童 。（圖／取自免費圖pakutaso）

日本感染新冠病毒的人數最近激增。(示意圖／取自免費圖pakutaso)

國際中心／綜合報導

日本《讀賣新聞》周三(6日)報導，日本國內目前有超過200名10歲以下兒童確診感染新冠病毒，其中近9成為4月之後被確診。 對於兒童的感染人數激增，日本相關專家給出了預防方法。

據報導，截至5月4日，日本國內共有242名10歲以下兒童感染新冠病毒，這些感染者主要分布在大都市圈，以東京都最多，達63人；大阪府及愛知縣位列第二、第三，分別為22和15人。

報導指出， 日本是在2月21日出現國內10歲以下兒童首例新新冠病毒確診，兒童感染人數。一直到3月底也不足30人。然而進入4月後，此一數字卻突然激增。在4月12日達100人後，僅過了13天即在4月25日超過了200人，進入5月之後也有多人被確診。

對於可能在學校內遭到被感染的風險，東京都醫師會理事川上一惠說：「，老師們應該對桌椅門窗進行消毒，同時監督學生們洗手和漱口也非常重要。」她同時表示，由於低年級學生很難把「有倦怠感」等症狀準確表達出來，老師及家長有必要注意孩子們的行動和異常情況。

另一方面，關於在家裡出現健康情況異常時，日本小兒科學會在其官網上提醒：「如果沒有出現呼吸次數變多或呼吸困難等類似肺炎的症狀，不推薦就醫。」

該學會的理事森內浩幸也表示：「由於兒童發展成重症的風險不高，父母需注意不要給孩子過度壓力。」 不過，由於之前也發生過嬰幼兒發展為重症的案例，森內補充說：「如果父母發現有明顯的新冠症狀，應儘快諮詢醫生。」

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