立委謝衣鳳家人投資三大有線系統被檢舉違反黨政軍條款



▲彰化三大有線電視（翻攝／GoogleMap)



記者陳世昌／台北報導

彰化「三大有線電視」9年效期的經營執照5月即將到期並申請換照，但有民眾檢舉其大股東違反黨政軍投資媒體規定，NCC6日表示，其違規查證屬實，當事人雖已做出具體改善，但委員會決議以發給一年效期的臨時執照，要求其在2個月內提出股權結構改正制度化機制。



NCC發言人蕭祈宏表示，三大公司已依NCC要求提報服權結構改正情形到會，目前妹妹謝佩穎持股已全部出清，父親謝新隆持股本來就不多，2人合計持股0.63%已符合有線廣播電視法規定。



▲立法委員謝衣鳳今年1月當選後，其家族投資的三大有線電視被檢舉違反黨政軍條款。（圖／記者李毓康攝）



出身政治世家的謝衣鳳，母親鄭汝芬為前任立法委員、爺爺為已故彰化縣前立委謝言信，謝衣鳳也於今年1月11日當選立法委員選舉彰化縣第3選舉區立委。NCC表示，今年1月有民眾檢舉三大有線電視的董事長謝新隆、董事謝佩穎是謝衣鳳的父親、妹妹，涉違反有線電視法黨政軍不得投資、經營媒體相關規定。

NCC表示，經查證確認三大有線系統在經營許可執照期間，其法人股東上層的2位自然人股東間接投資持股三大26.03%，且2人與選任公職人員謝衣鳳有二等親以內的親戚關係，依有廣法第10第2項規定，公職人員二等親內不得投資有線電視系統超過1%。