NCC開鍘新聞血腥暴力違分級！三立+TVBS罰80萬、17家頻道發函改進



▲三立iNEWS播出「女大畢業遭輾爆頭新聞報導、涉違反電視節目分級及妨害公序良俗，遭NCC罰60萬元（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)6日對新聞台內容、畫面過於血腥、暴力、違反新聞「普」級的規定開鍘重罰，其中三立iNEWS「恐怖內輪差!大學畢業生求職途中 遭輾亡」畫面被重罰60萬元，TVBS同一則新聞被罰20萬元，另有4家新聞被發函改進；另一則「港警槍擊抗爭民眾」新聞報導，也因涉有血腥暴力等不妥內容，有13家新聞台被發函改進。



NCC6日的廣播電視節目廣告諮詢會決議計有3件核處罰款、1件警告。其中TVBS「樂活全家GO」節目及中視新聞台「開心有夠讚」，因節目廣告化，分別予以核處80萬元及警告；三立新聞台「1600iNEWs」節目及TVBS新聞台「晚間67點新聞」節目，播出「求職面試遭輾斃」新聞報導，違反電視節目分級處理辦法規定，分別予以核處60萬元及20萬元。



另外於108年11月11日年代新聞台等13個頻道播出「港警槍擊抗爭民眾」新聞報導，決議發函改進，建議業者相關畫面仍宜注意電視節目分級處理辦法規定，類似新聞涉有血腥暴力等不妥內容，於考量公共利益性外，對於過度暴力畫面，仍應行適當之處理，或於播出時主播口頭提醒，或必要時於鏡面加註警語，以降低該等畫面造成民眾過度驚恐或引發未成年兒少模仿之疑慮。

台視、台視新聞台、民視無線台及民視新聞台108年10月25日播出「求職面試遭輾斃」新聞報導，決議發函改進，建議交通意外傷亡事件之新聞畫面露出，應尊重當事人及家屬之感受，並避免過度聚焦或重複於血腥畫面，引發民眾恐慌及不適。









▲TVBS節目廣告化被罰80萬元（圖／NCC提供）







其他決議發函改進的部分還有：



東森財經新聞台108年10月29日「這！不是新聞」節目，播出內容經內政部來函反映節目來賓對於實價登錄發表之內容不實，決議發函改進，建議政論節目議題涉及公共事務，宜就議題屬性平衡邀請不同背景來賓討論，並宜於節目製播前囑咐來賓議論時皆應有所本，做好查證，若來賓仍有過度無根據之立論，主持人當為即時必要之提醒，以免來賓單方不實言論造成觀眾誤解。

中天新聞台108年11月4日「新聞深喉嚨」及「新聞龍捲風」節目、中視新聞台108年11月4日「新聞深喉嚨」節目，決議發函改進，建議主持人應秉持中立客觀的立場，勿扭曲當事人原意，避免造成民眾認知混淆，激化對立，並注意節目製播應遵循事實查證及公平原則。







▲TVBS新聞播出「恐怖內輪差!大學畢業生求職途中 遭輾亡」新聞報導涉違反電視節目分級及妨害公序良俗，遭NCC罰20萬元（圖／NCC提供）







表格資料：NCC提供