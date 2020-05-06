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競速手遊《Forza Street》登上Android和iOS平台！　

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記者謝仁傑／綜合報導

微軟今（6）日宣佈，由 Xbox Game Studios 設計的《Forza Street》現在開放免費下載，這款新的《Forza Street》是微軟最受歡迎的《Forza》系列的行動版App，可以在 Android 和 iOS 設備上玩。

Forza 系列競速遊戲一直以來都有相當好的評價，不論是畫面呈現、流暢度、遊戲操控等方面，相較於其他競速遊戲都讓玩家好評不斷，Windows 10 在4月時開放下載這款遊戲。微軟表示，《Forza Street》是一款不到一分鐘的手遊競賽，玩家可以透過解鎖新車，並進行零件升級，來提升擁有的汽車能力。

這款遊戲的競速賽事相當刺激，且簡化操控介面，玩家只要專注於踩油門、剎車和推進器，就可以在遊戲中掌握勝利的關鍵。此外，玩家可以藉由遊戲獎勵收集不同類型的車款，組成一個豪華的車庫，來應對各種難度的賽事挑戰；不論是進行一分鐘的快速賽事，或是故事模式的競速賽事，每場遊戲結束後都能夠藉著列表中獲得的性能道具，來提升你的車庫陣容。

▲極限競速,Forza Street。（圖／Xbox）

▲微軟推出極限競速賽車的手遊。（圖／Xbox）

從今日起到6月5日之前，下載《Forza Street》並開始遊戲的玩家即可免費獲得2017年的福特GT，且會在這段時間裡提升遊戲積分和金幣的獎勵，以讓先加入的玩家能更順利地解鎖新車。


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