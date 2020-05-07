微軟無預警上架4款Surface新品！首款無線藍牙耳機Surface Earbuds亮相

▲微軟推出4款Surface新品，包括兩款筆電及兩款耳機產品。（圖／取自微軟官網）

記者王曉敏／綜合報導

繼蘋果本周無預警於官網上架新一代13吋MacBook Pro後，微軟昨（6）日晚間也悄悄推出Surface系列共4款產品更新，包括Surface Go 2、Surface Book 3，及量款耳機產品Surface Headphones 2以及Surface Earbuds。

Surface Go 2

Surface Go 2整體大小與上代保持不變，但有著較上代更大的10.5吋螢幕，解析度為1920 x 1280（220 ppi） 。與上代相同，Surface Go 2配備了一個USB-C連接埠、一個3.5mm耳機插孔及一個Surface Connect連接埠，其內部搭載了較上代更大的電池，續航力長達10小時。

處理器部分有Intel Pentium Gold 4425Y及Core m3-8100Y兩種等級，基本款配備4GB RAM及64GB ROM售價399.99美元（約新台幣1.21萬元）。據官網說法，若搭載Core m3處理器，Surface Go 2速度將較上代提升64%。

該機款將於5月12日上市，首波上市國家包括美國、加拿大、日本等國。台灣未在首波名單內，消費者可能還得等等。

▲Surface Go 2體積與上代無異，但螢幕較上代更大。（圖／取自微軟官網）

Surface Book 3

新一代Surface Book號稱「有史以來最快的Surface筆記型電腦」，外型設計方面較上代並無太大變動，但整體效能將提升50%。

規格方面，Surface Book 3將搭載Intel最新的第10代處理器，分別有Core i5-1035G7及Core i7-1065G7兩種選項，記憶體最高到32GB LPDDR4，顯示卡則有NVIDIA GeForce GTX 1650或進階的Nvidia Quadro RTX 3000。該機款有著13.5吋及15吋兩種尺寸機款，前者官網起售價為1599美元（約新台幣4.8萬元），後者起售價則為2299美元（約新台幣6.9萬元）。

▲Surface Book 3採用Intel第十代處理器。（圖／取自微軟官網）

Surface Headphones 2

Surface Headphones 2專為全天舒適、改善音質和延長電池使用時間而設計，有著語音、觸控及fingertip controls功能，並具備13級主動降噪功能，可以抵消一般耳機難以處理的人聲。此外，Surface Headphones 2電池續航時間最長可達20小時，充電5分鐘即可聆聽近1小時的音樂。

Surface Headphones 2有著亮鉑金及典雅黑兩種顏色選項，售價249.99美元（約新台幣7550元）。

▲Surface Headphones 2提供13種不同級別的主動降噪。（圖／取自微軟官網）

Surface Earbuds

Surface Earbuds為微軟首次涉足真無線藍牙耳機產品，其售價199美元（約新台幣6000元）與179美元的Google Pixel Buds差不多，又比249美元的AirPods Pro便宜得多。

與市面上大多數耳機產品的訴求略有不同，Surface Earbuds不僅適合用於播放音樂，更是輔助微軟旗下Office產品的生產力配件，其不僅能保證出色的通話質量，更能用於升級PowerPoint體驗，可透過觸摸耳機滑動來跳轉至下一張簡報，也可在螢幕上開啟即時字幕功能，將用戶所說的內容翻譯成多達60種語言。

Surface Earbuds一次充電可提供長達8小時的續航時間，透過充電盒輔助，整體續航時間最長可達24小時，充電10分鐘最長可收聽1小時。

▲Surface Earbuds是輔助Office產品的生產力配件。（圖／取自微軟官網）