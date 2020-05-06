Surface Go 2外觀曝光！螢幕更大、邊框更窄

▲Surface Go 2預計將於本月亮相。（圖／取自WinFuture）

記者王曉敏／綜合報導

微軟將在本月稍晚推出新一代Surface Go，稍早德國網站《WinFuture》釋出一系列外觀模擬圖，其設計在很大程度上與第一代Surface Go保持不變，但具備了更窄的邊框，處理器也有所提升，預計將與iPad Pro媲美。

綜合外電報導，Surface Go 2的外觀與上代基本不變，但將具備更大的10.5吋邊框更窄、體積更薄的螢幕，螢幕解析度從初代的1800×1200增加至1920×1280。接孔部分則與上代維持不變，有著一個USB-C連接埠、3.5mm耳機插孔，並透過Surface Connector進行充電。

▼Surface Go 2外觀模擬圖。（圖／取自WinFuture）

有消息指出，Surface Go 2將搭載Intel Pentium 4425Y處理器，另有說法稱，Surface Go 2還將提供搭載Intel Core m3-8100Y處理器的高階版本。兩種配置都可能搭配8GB RAM、256GB SSD存儲及Intel UHD 615 GPU。此前，微軟曾在Surface Pro 5機款上發布過類似的硬體規格，旨在不犧牲整體系統響應能力的情況下降低設備價格。

售價方面，據《WinFuture》說法，配備4GB RAM及64GB ROM的Surface Go 2售價為459歐元（約新台幣1.5萬元）；配備8GB RAM及128GB ROM的機款售價則為629歐元（約新台幣2.06萬元）。