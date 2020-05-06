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微軟打造250人的視訊會議！　5月底前Microsoft Teams提升與會者上限

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▲Microsoft Teams。（圖／phoneArena）

▲Microsoft Teams。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

Microsoft Teams 最近也變得非常火熱，上週它們宣佈每日活躍用戶為7,500萬，較3月份的4,400萬大幅增加，僅花了短短不到兩個月時間。新冠病毒（COVID-19）疫情讓滯留在家裡的人們，變得更常使用各種通訊軟體，Microsoft  搭上這股風潮，也推出一系列新功能，包括IT管理面板，並增加了 Teams 視訊會議的參加人數限制。

《Neowin》報導，微軟正在進一步擴展 Teams 的功能，計畫推出一項更新，會將目前限制100人的群組通話規模提升到250人；這項新功能目前正在開發中，預計將在5月底前推出給用戶使用。另一個備受期待的更新是管理員可以限制加入特定聊天的用戶數量。

在許多情況下，甚至是疫情仍然存在，放寬群組通話參與限制對於許多大型公司會很有幫助。


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